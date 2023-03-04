Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Osmaniye’de depremzedeleri ziyaret etti

İlk olarak Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezi'ni ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Kadir Kara'dan bilgi aldı.

DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Halkın yaralarını sarmak için herkesin seferber olduğunu belirten Çetin, en kısa zamanda yaraların sarılacağını ifade etti.

Daha sonra AFAD tarafından pazar alanı ile çim hokey sahasına kurulan geçici barınma merkezlerine geçen Orgeneral Çetin, burada kalan depremzedelerde sohbet etti, sorunlarını dinledi.