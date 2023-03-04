MİT’ten PKK’ya Sincar’da nokta operasyon

PKK/KCK-YBŞSincar Askeri Kanat Sorumlusu Çeko Pir kod adlı Saad Ali Bedel, MİT'in Irak'ın Sincar bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT, Saad Ali Bedel'i yakından takip etti. Ali Bedel'in Irak'taki TSK üslerine yönelik eylemlere bizzat katıldığını ve Sincar'da MİT'e karşı örgüt tarafından organize edilen faaliyetlerin liderliğini yaptığını tespit etti. Bunun üzerine Saad Ali Bedel etkisiz hale getirilecek kritik hedefler listesine dahil edildi. MİT'in Irak/Sincar'da görevli saha ajanları, Bedel'in faaliyetlerini takip etmek üzere özel olarak görevlendirildi. Bedel'in, TSK'nın Musul/ Basika'daki üs bölgesine yönelik yeni bir eylem planlaması yapacağı istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Saha ajanlarının, anlık bilgi aktarımı sonrasında Musul/Sincar'da operasyon gerçekleştirildi. PKK/KCK güdümünde faaliyet gösterirken Ezidi halkı kalkan olarak kullanan Bedel, sivil halka zarar vermeksizin etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti'nin tek hedefinin PKK/ KCK kadroları olduğu ve Ezidi halkın zarar görmemesi için azami ölçüde gayret sarf edildiğini belirtti.