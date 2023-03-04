Muğla Büyükşehir’den itfaiyecilere görülmemiş! Mobbing Alev savaşçılarına çöp ve moloz toplattılar





İTFAİYE KADROSUNU LAĞV ETTİ

Tecrübeli itfaiye kadrosunu lağv ettiği ileri sürülen, Muğla Büyükşehir Belediyesinin Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Milas'ta aynı anda farklı herhangi bir yangın olduğunda, müdahale edecek personelin yetersiz olduğu değerlendirildi. Bu yüzden, istirahatte olan işçilerin göreve çağırdığı öne sürüldü. İzinli olan işçilerin, görev kağıdı yazılmayarak, icapçı sıfatıyla göreve çağırıldığı, ek ücret ödenmediği iddia edildi.



İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Muğla Büyükşehir, yaklaşık 100 itfaiyeciyi kendi rızaları olamadan, Cumhurbaşkanı Kararnamesine aykırı bir şekilde başka birimlere kaydırdı. Düşük maaşlarla başka birimlerde görevlendirilen itfaiyeciler, 30'u istifa etmek zorunda kaldı. İşçiler son çare olarak Muğla İş Mahkemesine, haklı feshin tespiti ve sonrasında, kıdem tazminatı ve fazla mesai alacakları davası açmak için hazırlanıyor.



ÇOCUĞUMUN MUTLULUĞUNU ELİNDEN ALDILAR

Yaratılan korku imparatorluğu yüzünden isminin açıklanmasından çekinen itfaiyeci B.B. kendi rızası olmadan düşük maaşlarla başka birimde görevlendirildi. Aile hayatlarının tamamen alt üst olduğu dile getiren itfaiyeci, psikolojik baskıya maruz kaldıklarını vurguladı. B.B. sözlerine şöyle devam etti: "İki seneden beri psikolojik baskı ve mobbing yapıyorlar. Bizi başka birimlere zorla göndermek için her türlü şeyi yapıyorlar. Düşük maaşlarla çalışıyoruz. 9 seneden beri her yangına gittik. Bizimle aynı işi yapan adam bizden iki katı maaş alıyor. Benim çocuğum beni üniformalı görünce mutlu oluyordu. Okula almaya çocuğu almaya gittiğimde üniformalı görünce mutlu oluyordu. Benim çocuğumun mutluluğunu elinden aldılar. Kimse benim çocuğumu üzmek zorunda değil. Arkadaşlarımızın hayatları alt üst oldu. Biz 8-9 yıldır çalışan tecrübeli itfaiyecileriz. Kanuna aykırı görevlendirme yapıyorlar. Bizim gönül rızamız yok" dedi.



HAKLARIMIZ GASP EDİLİYOR, SAVUNDUKLARI GÖRÜŞE TERS DÜŞÜYORLAR

Çok sayıda kişinin mağdur olduğunu dile getiren itfaiyeci B.B., haklarının gasp edildiğini belirtti. Mücadelelerine devam edeceklerini kaydeden itfaiyeci, "Çok sayıda arkadaşımız mağdur. Herkes mahkemeye verdi. Tek suçlu olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün. Bu durumlardan dolayı birçok ailenin hayatı alt üst oldu. CHP'li Belediyeye yakışmıyor. Bu anlayış hak hukuk adaleti savunan anlayış. Ama Büyükşehir, işçisine ve çalışana bu uygulanmıyor. Aldığımız maaşlardan belli. Savundukları görüşe ters düşüyorlar. İşçilerin haklarını savunuyorlar hepsi yalan. Bu paralara çalışan çalışsın çalışmayan bıraksın diyorlar. Tehdit ediyorlar. Baskı, dayatma, mobing, cebir ve tehditle bu işler olmaz. İşçimizin yanındayız diye reklam yapıyorlar. Biz neden çıkarılıyoruz. Bize doğruyu söyleyecek bir tane adam yok. Gerekçe yok sadece haberimiz yokken kağıt gönderiyorlar. Sudan sebeplere karnımız tok" diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI KARARNAMESİNE AYKIRI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 696 KHK ile kadroya geçen işçilerin başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemeyeceğine karar verilmişti.