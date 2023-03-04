Sağlık Bakanı Koca: İstanbul’a nakledilen hastalardan 15 bin 119’u taburcu oldu

Sağlık hizmeti için kullanılan yapıların durumunu değerlendirmek için başhekimlerle yapılan toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, deprem bölgesinden İstanbul'a nakledilen hastaların durumu ile ilgili de bilgi verdi. Koca, "İstanbul'a nakledilen depremzede hastalarımızın durumu: Afet şehirlerinden İstanbul'a nakledilen 16.294 hastadan 15.119'u taburcu oldu. 1.142 hastanın tedavisi, 169'u yoğun bakımda ve 973'ü serviste olmak üzere devam ediyor. 33 hastamızı maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.