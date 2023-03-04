SON DAKİKA: 6’lı koalisyon masası dağıldı! Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok yazdı: Muhalif seçmeni yine kandırdılar...

6'lı koalisyon adayı konuşmak için toplandığı ilk toplantıda dağıldı. Meral Akşener, kendilerinin kıskaca alınmak istendiğini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyeceklerini söyledi. Akşener, masanın kişisel ikballer uğruna kullanıldığını ifade ederek, artık koalisyonda olmadıklarını duyurdu. Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok yaşananları analiz eden bir yazı kaleme aldı, "Bir strateji yokmuş meğer." dedi.
Altınok'un yazısı şöyle:
Beklenildiği üzere 2 Mart'taki 6'lı Masa toplantısında mutabakat metnine imza atan Meral Akşener yine beklenildiği üzere birkaç saat sonra da ittifaktan ayrıldı.
Ne var ki kimse ittifakı terk ederken bir tekme atıp masayı da devirmesini beklemiyordu.
Zira Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin önünde takoz olduğuna dair bir manifestoyla kameraların karşısına geçen Akşener, giderayak Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın üzerine kendi ifadesiyle "ateşten gömleği" zorla geçiriverdi.
Başkanlara açıkça "Halkın size verdiği tarihi görevi üstlenin, genel başkanınıza bayrak açın, kopun gelin" diye boy verdi.
Tartışmalar sürerken sabah FOX TV'de Altılı Masa liderlerine basiret telkin eden İmamoğlu'nun böyle bir maceraya gireceğini sanmıyorum. Mansur Yavaş da hizbin adayı olmayı göze alacak bir profil değil. Toplumda karşılıklarının olduğuna inanan her iki isim de "yesinler birbirini" pozisyonunun keyfini çıkartacaklar.
Kemal Bey'in bu saatten sonra adaylıktan vazgeçmesi de siyasi intihar anlamına geleceği için ihtimal dışı görünüyor.
Oyların bölüneceğini gösteren bu tablo karşısında muhalif seçmende haliyle hayal kırıklığı hâkim.
Yalnızca siyasi refleksi taraftarlıktan farksız kemik tabandan bahsetmiyorum... Önündeki alternatifleri iyi niyet ve akılla değerlendiren, holigan siyasetinden uzak duran bir arkadaşım da dün gönderdiği tek cümlelik mesajla hislerini özetlemişti:
"Bir strateji yokmuş meğer."
Evet..
Aylardır analizleriyle bugünü, olacak olanı bire bir anlatanları yandaşlıkla, algı operasyonu yapmakla, halkı kandırmakla itham eden siyasileriniz, akıl hocalarınız, gazetecileriniz sizi kandırdılar.
Ne yazık ki, muhalefeti gasp edip oyalayan bu yapı her alanda tasfiye edilmedikçe de hayal kırıklarınızın sonu gelmeyecek.
Umarım bu şok ve yüzleşme, siyasetteki tortuların silinmesine, Türkiye'de iktidarın rasyonalleşemesine katkı sağlayacak bir muhalefetin oluşmasının önünü açar.
Uykudakileri uyandırır.