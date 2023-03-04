SON DAKİKA: 6’lı koalisyon masası dağıldı! Sabah Gazetesi Yazarı Melih Altınok yazdı: Muhalif seçmeni yine kandırdılar...

Altınok'un yazısı şöyle:

Beklenildiği üzere 2 Mart'taki 6'lı Masa toplantısında mutabakat metnine imza atan Meral Akşener yine beklenildiği üzere birkaç saat sonra da ittifaktan ayrıldı.

Ne var ki kimse ittifakı terk ederken bir tekme atıp masayı da devirmesini beklemiyordu.

Zira Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin önünde takoz olduğuna dair bir manifestoyla kameraların karşısına geçen Akşener, giderayak Ekrem İmamoğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın üzerine kendi ifadesiyle "ateşten gömleği" zorla geçiriverdi.