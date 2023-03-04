SON DAKİKA: ’CHP’li belediye başkanları Meral Akşener’i ziyaret edecek’ iddialarına CHP’den açıklama geldi!

CHP'Lİ BAŞKANLAR AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK İDDİASI

6'lı koalisyon umut aşıladığı insanları yarı yolda bırakırken, umut dolu iddiaları da kamuoyuna aşılamaya çalışanlar oldu. O iddialar arasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş öncülüğünde 10 büyükşehir belediye başkanının Akşener'i ziyaret ederek ikna etmeye çalışacağı da yer aldı. Kamuoyunun uzun süre konuştuğu iddia sonrası CHP'den açıklama geldi.

"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN İYİ PARTİ'Yİ ZİYARETİ PLANLANMAMAKTADIR"

CHP'den yapılan açıklamada, İYİ Parti'ye bir ziyaretin planlanmadığı açıkça bildirildi. Açıklamada, "Büyükşehir belediye başkanlarımızın, İYİ Parti Genel Merkezine bir ziyareti planlanmamaktadır." denildi.