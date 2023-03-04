SON DAKİKA: ’CHP’li belediye başkanları Meral Akşener’i ziyaret edecek’ iddialarına CHP’den açıklama geldi!

6'lı koalisyon, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını diretmesi sonrası, Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu diye rest çekmesi ile dağıldı. Akşener, zehir zemberek ifadeler kullanarak, koalisyondaki ortaklarının kendilerini kıskaca almaya çalıştığını, kişisel heveslere koalisyonun kurban edildğini söyledi. Akşener, CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na açıktan çağrı yaptı, "Millet sizi çağırıyor, ateşten gömleği giymelisiniz" dedi. Akşener'in çağrısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 10 belediye başkanı ile görüştü. Önce İmamoğlu ile Yavaş'ın Akşener'i ziyaret ederek arabuluculuk yapacağı iddia edildi. Daha sonra ise 10 CHP'li büyükşehir belediye başkanının Akşener'i ziyaret edeceği öne sürüldü. CHP'den iddialar sonrası açıklama geldi, böyle bir planlamanın yapılmadığı bildirildi.
6'LI KOALİSYON YERLE BİR OLDU!
6'lı koalisyon 12'nci toplantısında ilk kez adayı konuştu. Daha önce yazı fontu, sayfa kenar boşlukları, kullanılacak dil gibi konuların üzerinde duran koalisyon, ilk ciddi sınavında masayı dağıttı. CHP, Saadet, DEVA, Gelecek ve DP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına karar verdi. Akşener, Kılıçdaroğlu'nu kabul etmediklerini, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiğini masaya söyledi. Akşener'in önerisi reddedildi. Olağanüstü toplantı kararı alan Akşener, bir gün sonra da GİK'i toplayarak kararı oylamaya açtı. Genel İdare Kurulu, Kılıçdaroğlu'nu oy çokluğu ile reddetti. Bunun üzerine Akşener, zehir zemberek açıklamalar ile masayı dağıttı.
"İYİ PARTİ KISKACA ALINMAK İSTENDİ"
Akşener, İYİ Parti'nin kıskaca alınmak istendiğini, buna boyun eğmediklerini belirterek, "Maalesef bu görüş ve önerilerimiz, masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini, masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi ve 6'lı masanın son toplantısında tırnak içi bir anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye'ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna, mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir" dedi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ÇAĞRI
Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da çağrıda bulunarak, "Değerli başkanlarım; siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz, samimiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken, kurumlarımız yıpratılıp, içleri boşaltılırken, devletimizin itibarı her gün yok edilirken, saray hükumeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremeyip, milletimizi yokluğa mahkum ederken, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır" diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NAN İMAMOĞLU VE YAVAŞ HAMLESİ
Akşener'in aday göstermek uğruna masayı devirmeyi göze aldığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Merkez'e çağrıldı. 10 büyükşehir belediye başkanı Kılıçdaroğlu'na, 'Yanındayız' mesajı verdi.
Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Akşener'i reddetti, Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi. Aynı hamleyi 'Ateşten gömlek giymesi' teklif edilen bir diğer isim Mansur Yavaş da yaptı. Akşener, iki başkanın resti ile sarsıldı.
CHP'Lİ BAŞKANLAR AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK İDDİASI
6'lı koalisyon umut aşıladığı insanları yarı yolda bırakırken, umut dolu iddiaları da kamuoyuna aşılamaya çalışanlar oldu. O iddialar arasında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş öncülüğünde 10 büyükşehir belediye başkanının Akşener'i ziyaret ederek ikna etmeye çalışacağı da yer aldı. Kamuoyunun uzun süre konuştuğu iddia sonrası CHP'den açıklama geldi.
"BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN İYİ PARTİ'Yİ ZİYARETİ PLANLANMAMAKTADIR"
CHP'den yapılan açıklamada, İYİ Parti'ye bir ziyaretin planlanmadığı açıkça bildirildi. Açıklamada, "Büyükşehir belediye başkanlarımızın, İYİ Parti Genel Merkezine bir ziyareti planlanmamaktadır." denildi.