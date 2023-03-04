SON DAKİKA | İYİ Parti’de istifa depremi: Ayhan Altıntaş partisinden ayrıldığını duyurdu

Son dakika haberine göre; Türkiye, 2023 seçimlerine doğru yaklaşırken 6'lı koalisyonda krizin boyutu arttı. İYİ Parti lideri Akşener, 6'lı koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun aday olarak belirlenmesinin ardından masadan zehir zemberek sözlerle ayrıldı.

İYİ PARTİ'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Akşener'in bu hamlesine partisindeki bazı isimler destek verirken bazıları ise tepkiyle karşıladı. Yaşanan son gelişmelerin ardından İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa etti.