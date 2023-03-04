Türk yetkililer muhteşem bir iş çıkarıyor

ABD depremzedelerin sağlık ihtiyacı için 100 yataklı, yoğun bakım ile iki ameliyat odası bulunan sahra hastanesini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bahçesinde kurdu. ABD deniz piyadeleri ve hava kuvvetlerine bağlı askerler hastanenin kurulumunu 5 günde hazır hale getirdi. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) Afet Müdahale Ekibi Başkanı Stephen Allen, "Türk hükümeti ile koordineli olarak çalıştık. Böyle bir afetin ortasında bile Türk Sağlık Bakanlığı yetkilileri muhteşem iş çıkarıyor. Türkiye'de olmak büyük bir onur" dedi.