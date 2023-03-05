Denizli’de korkunç kaza! Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza Karabayır Mahallesi Çameli-Fethiye karayolunda meydana geldi. Fethiye'den Çameli istikametine seyir halinde olan Ahmet Acar yönetimindeki 20 AIJ 092 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen Ayhan Aydoğmuş yönetimindeki 20 AFC 668 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekibi sürücü Ayhan Aydoğmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Buse Avşar ve Serhat Aydoğdu ile hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Acar ve yanındaki yolcu Anıl Demirçelik yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 4 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Ayhan Aydoğmuş'un cenazesi otopsi için Çameli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.