Eski ortaklar karşı karşıya: ‘Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarih olmayı seçti’

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz:
Millete Saray'dan bakanlar
olduğu gibi plaza katlarından
bakanlar da var. Biz
sorduk; Allah aşkına siz de
sokağa çıkın gençlere sorun,
emekliye sorun, esnafa
sorun, memura sorun. Millet
ne diyorsa onu diyoruz. İYİ
Parti masadan kalkmıyor,
masadan itiliyor.
İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli:
En net soru şu: Sayın
Meral Akşener'in masada
'Adayımızı altı partinin
kendi seçtiği anket şirketlerine
yaptırdığı araştırmaların
ortalamasını alarak
belirleyelim' teklifi akla,
mantığa, ahlaka uygun değil
mi? Neden kabul edilmedi,
neden emrivaki yapıldı?
İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol:
Ekrem İmamoğlu
ve Mansur Yavaş tarih yazmak
yerine tarih olmayı tercih
ettiler. Siyasi hayatlarının
son demlerinde başarılar
dilerim.
İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır:
Siyaset tarihimiz bize göstermiştir
ki; milletimiz bir
ırmaktır ve önünde hiçbir
set duramaz. Millete rağmen
değil, milletimiz için siyasette
kararlıyız. Müsterih
olun; milletimiz ne diyorsa
o olacak, Türkiye iyi olacak.
'AMAÇ HDP İLE İŞBİRLİĞİ'
İYİ Parti'nin 6'lı Masa'dan ayrıldığını açıklamasının ardından sular durulmuyor. İyi Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Korkmaz, CHP'nin HDP ile işbirliği yapmak için İyi Partiyi masanın dışına ittiğini ileri sürdü. Korkmaz açıklamasında, "CHP, HDP ve komünistlerle işbirliği yapmak için İyi Partiyi masanın dışına itmeyi tercih etmiştir. Benden başka asla diyerek diretmesinin altında bu gerçek yatıyor" dedi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binlerce insanın öldüğü asrın felaketinden bile medet umduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Killik açıklamasında, "Birlikte dursak çok daha rahat olacaktı, hele ki 6 Şubat'tan sonra ama olmadı. Millet o birleştirmeyi sandıkta yapar. Ümitsizlik yok, kazanacağız" ifadelerini kullandı.