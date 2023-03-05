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Giriş Tarihi: 5.3.2023

Eski ortaklar karşı karşıya: ‘Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarih olmayı seçti’

Akşener’in, masayı dağıtarak ittifakı sonlandırmasıyla eski ortaklar arasında büyük bir siyasi kriz yaşanmaya başladı. İyi Partili isimler ima dolu mesajları arka arkaya paylaştı

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Eski ortaklar karşı karşıya: ‘Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarih olmayı seçti’
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz: Millete Saray'dan bakanlar olduğu gibi plaza katlarından bakanlar da var. Biz sorduk; Allah aşkına siz de sokağa çıkın gençlere sorun, emekliye sorun, esnafa sorun, memura sorun. Millet ne diyorsa onu diyoruz. İYİ Parti masadan kalkmıyor, masadan itiliyor.

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli: En net soru şu: Sayın Meral Akşener'in masada 'Adayımızı altı partinin kendi seçtiği anket şirketlerine yaptırdığı araştırmaların ortalamasını alarak belirleyelim' teklifi akla, mantığa, ahlaka uygun değil mi? Neden kabul edilmedi, neden emrivaki yapıldı?




İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Aslıhan Elibol: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarih yazmak yerine tarih olmayı tercih ettiler. Siyasi hayatlarının son demlerinde başarılar dilerim.

İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır: Siyaset tarihimiz bize göstermiştir ki; milletimiz bir ırmaktır ve önünde hiçbir set duramaz. Millete rağmen değil, milletimiz için siyasette kararlıyız. Müsterih olun; milletimiz ne diyorsa o olacak, Türkiye iyi olacak.



'AMAÇ HDP İLE İŞBİRLİĞİ'
İYİ Parti'nin 6'lı Masa'dan ayrıldığını açıklamasının ardından sular durulmuyor. İyi Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Korkmaz, CHP'nin HDP ile işbirliği yapmak için İyi Partiyi masanın dışına ittiğini ileri sürdü. Korkmaz açıklamasında, "CHP, HDP ve komünistlerle işbirliği yapmak için İyi Partiyi masanın dışına itmeyi tercih etmiştir. Benden başka asla diyerek diretmesinin altında bu gerçek yatıyor" dedi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binlerce insanın öldüğü asrın felaketinden bile medet umduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Killik açıklamasında, "Birlikte dursak çok daha rahat olacaktı, hele ki 6 Şubat'tan sonra ama olmadı. Millet o birleştirmeyi sandıkta yapar. Ümitsizlik yok, kazanacağız" ifadelerini kullandı.

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Eski ortaklar karşı karşıya: ‘Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarih olmayı seçti’
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