Eski ortaklar karşı karşıya: ‘Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş tarih olmayı seçti’

Millete Saray'dan bakanlarolduğu gibi plaza katlarındanbakanlar da var. Bizsorduk; Allah aşkına siz desokağa çıkın gençlere sorun,emekliye sorun, esnafasorun, memura sorun. Milletne diyorsa onu diyoruz. İYİParti masadan kalkmıyor,masadan itiliyor.En net soru şu: SayınMeral Akşener'in masada'Adayımızı altı partininkendi seçtiği anket şirketlerineyaptırdığı araştırmalarınortalamasını alarakbelirleyelim' teklifi akla,mantığa, ahlaka uygun değilmi? Neden kabul edilmedi,neden emrivaki yapıldı?Ekrem İmamoğluve Mansur Yavaş tarih yazmakyerine tarih olmayı tercihettiler. Siyasi hayatlarınınson demlerinde başarılardilerim.Siyaset tarihimiz bize göstermiştirki; milletimiz birırmaktır ve önünde hiçbirset duramaz. Millete rağmendeğil, milletimiz için siyasettekararlıyız. Müsteriholun; milletimiz ne diyorsao olacak, Türkiye iyi olacak.İYİ Parti'nin 6'lı Masa'dan ayrıldığını açıklamasının ardından sular durulmuyor. İyi Parti Konya Kulu İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Korkmaz, CHP'nin HDP ile işbirliği yapmak için İyi Partiyi masanın dışına ittiğini ileri sürdü. Korkmaz açıklamasında, "CHP, HDP ve komünistlerle işbirliği yapmak için İyi Partiyi masanın dışına itmeyi tercih etmiştir. Benden başka asla diyerek diretmesinin altında bu gerçek yatıyor" dedi. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Genç Osman Killik ise, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binlerce insanın öldüğü asrın felaketinden bile medet umduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Killik açıklamasında, "Birlikte dursak çok daha rahat olacaktı, hele ki 6 Şubat'tan sonra ama olmadı. Millet o birleştirmeyi sandıkta yapar. Ümitsizlik yok, kazanacağız" ifadelerini kullandı.