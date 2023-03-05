FETÖ davasında ikinci kez hüküm kuruldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sultanbeyli ve Mehmetçik Vakfı mevkiinde meydana gelen olaylara ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 15'i eski askeri öğrenci 16 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Cezaevi'nin karşısında bulunan salondaki karar duruşmasında sanıkların, FETÖ'nün darbe girişiminden önceden haberdar olduklarının kanıtlanamadığı ancak suça katılma iradelerini açıkça ortaya koyduklarını belirterek, "yardım" suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozduğu davada ikinci kez hüküm kuruldu. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 15'er, 1 sanığı ise 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 22.5 yıl hapisle cezalandırdı.