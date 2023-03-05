Masadaki küçük ortak saat verdi: İYİ Parti Bombaladı! 5’li koalisyon dayatmasına karşı çıktılar!

KÜÇÜK ORTAK SAAT VERDİ

İki partiden birçok siyasetçi sosyal medya üzerinden karşılıklı sert açıklamalar yaptı. Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken masadan itilen İYİ Parti ve küçük ortak DEVA Partisi arasında savaş başladı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "İttifakımızın kapısı yarın 14.00'e kadar İYİ Parti'ye açık" şeklinde tüm dikkatleri üzerine toplayan bir çıkışa imza attı.