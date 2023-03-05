Toplanan her kuruş afet için harcanacak

AK Parti, geçen hafta arka arkaya yapılan toplantılar ile Afet İmar Fonu yasa teklifini hazırladı. Teklifin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifin, gelecek hafta içinde komisyonda görüşülüp hızla Genel Kurul gündemine indirilip yasalaştırılması planlanıyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı teklifin detayları şöyle:Fonda toplanan paralar, son yaşanan depremden etkilenen iller başta olmak üzere sel, yangın gibi afetlerin yol açtığı zararların giderilmesi ve yeniden imar ve ihya edilmesi işlerinde kullanılacak.Fonun kaynakları, uluslararası krediler, bağışlar, hibe ve bütçeden aktarılacak kaynaklardan oluşacak.Fonda toplanan paralar hiçbir şekilde amaç dışında kullanılamayacak. Başka yerlere aktarılamayacak.Fon, şeffaflık ilkesi gözetilerek yönetilecek. Şeffaflığın sağlanması için iki önemli denetim mekanizması kurulacak. Bunlardan ilki harcanan paraların kuruşuna kadar nereye gittiğinin vatandaş tarafından bilinmesi olacak. Fonun gelir ve harcamaları üçer aylık periyotlarla kamuoyu ile paylaşacak. Kalem kalem internet sitesinde yayınlanacak.Şeffaflık için ikinci önemli uygulama, fonun ikili denetime tabi tutulması olacak. Sayıştay denetiminin yanı sıra bağımsız bir dış denetim de yaptırılacak.Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacak. Çevre Şehircilik, Ulaştırma ve Enerji bakanlıkları da ilişkilendirilecek. Kaynak tahsisini Hazine yapacak. Nereye ne harcanacağına da yine Hazine karar verecek.Bu toplantınınen üst düzeyde olması olumlukarşılıyoruz. Bilim adamlarıdinlendi. Önerilerimizi sunduk.Cumhurbaşkanı Erdoğan da 7 saatboyunca bizimleydi. Bizleri dinledi.Bilim insanlarının dinlenmesi önemliydi.Bu toplantı siyasi erkin bir niyetiolduğunu gösteriyor. Bakanlar da oradaydı.Afet politikaları kurulu oluşturulacağısöylendi.Akademik hayatımda ilk defabir cumhurbaşkanı bilimadamlarıyla geniş çaplıbir bilim toplantısıdüzenledi.Onlarıdinledi. Fikirlerinden istifadeedildi. Oldukça da yararlı oldu.Siyaset üstü bir kuruldu. Fikri yapıoluşturuldu. Bilimin ışığında hareketedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBBBaşkanlığı döneminde de bu tarz toplantılardüzenlerdi. Ülkemiz bu toplantıdanen iyi şekilde istifade edecektir.Cumhurbaşkanı Erdoğan 7saat boyunca toplantıyı yönetti. Biliminsanları sürece nasıl katkı sunulacağınıanlattı. Riskler karşısında neyapılacağı ele alındı. Türkiye'yiilgilendiren, deprem, ormanyangını ve birçok önemlimesele ele alındı. Çözümönerileri değerlendirildi.