Toplanan her kuruş afet için harcanacak

AK Parti, geçen hafta arka arkaya yapılan toplantılar ile Afet İmar Fonu yasa teklifini hazırladı. Teklifin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifin, gelecek hafta içinde komisyonda görüşülüp hızla Genel Kurul gündemine indirilip yasalaştırılması planlanıyor. AK Parti'nin üzerinde çalıştığı teklifin detayları şöyle:
FONUN GÖREV ALANI:
Fonda toplanan paralar, son yaşanan depremden etkilenen iller başta olmak üzere sel, yangın gibi afetlerin yol açtığı zararların giderilmesi ve yeniden imar ve ihya edilmesi işlerinde kullanılacak.
FİNANS KAYNAKLARI:
Fonun kaynakları, uluslararası krediler, bağışlar, hibe ve bütçeden aktarılacak kaynaklardan oluşacak.
BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILAMAYACAK:
Fonda toplanan paralar hiçbir şekilde amaç dışında kullanılamayacak. Başka yerlere aktarılamayacak.
ŞEFFAF YÖNETİM:
Fon, şeffaflık ilkesi gözetilerek yönetilecek. Şeffaflığın sağlanması için iki önemli denetim mekanizması kurulacak. Bunlardan ilki harcanan paraların kuruşuna kadar nereye gittiğinin vatandaş tarafından bilinmesi olacak. Fonun gelir ve harcamaları üçer aylık periyotlarla kamuoyu ile paylaşacak. Kalem kalem internet sitesinde yayınlanacak.
İKİLİ DENETİM:
Şeffaflık için ikinci önemli uygulama, fonun ikili denetime tabi tutulması olacak. Sayıştay denetiminin yanı sıra bağımsız bir dış denetim de yaptırılacak.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA BAĞLI:
Fon, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı olacak. Çevre Şehircilik, Ulaştırma ve Enerji bakanlıkları da ilişkilendirilecek. Kaynak tahsisini Hazine yapacak. Nereye ne harcanacağına da yine Hazine karar verecek.
TOPLANTI, SİYASİ ERKİN BİR NİYETİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
DEPREM Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz:
Bu toplantının
en üst düzeyde olması olumlu
karşılıyoruz. Bilim adamları
dinlendi. Önerilerimizi sunduk.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da 7 saat
boyunca bizimleydi. Bizleri dinledi.
Bilim insanlarının dinlenmesi önemliydi.
Bu toplantı siyasi erkin bir niyeti
olduğunu gösteriyor. Bakanlar da oradaydı.
Afet politikaları kurulu oluşturulacağı
söylendi.
SİYASET ÜSTÜ KURUL
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı:
Akademik hayatımda ilk defa
bir cumhurbaşkanı bilim
adamlarıyla geniş çaplı
bir bilim toplantısı
düzenledi.
Onları
dinledi. Fikirlerinden istifade
edildi. Oldukça da yararlı oldu.
Siyaset üstü bir kuruldu. Fikri yapı
oluşturuldu. Bilimin ışığında hareket
edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB
Başkanlığı döneminde de bu tarz toplantılar
düzenlerdi. Ülkemiz bu toplantıdan
en iyi şekilde istifade edecektir.
Prof. Dr. Cemalettin Okan Aksoy:
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7
saat boyunca toplantıyı yönetti. Bilim
insanları sürece nasıl katkı sunulacağını
anlattı. Riskler karşısında ne
yapılacağı ele alındı. Türkiye'yi
ilgilendiren, deprem, orman
yangını ve birçok önemli
mesele ele alındı. Çözüm
önerileri değerlendirildi. Koray TAŞDEMİR-Harun SEKMEN
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