Türkiye kuraklık tehdidi altında

Meteorolojıninaçıkladığı kuraklık haritasında Türkiye'nin çoğu bölgesinin olağanüstü kuraklık tehdidi altında olduğuna dikkat çekildi. Son 53 yılın en sıcak ve kurak ikinci ayı ise 2023 Ocak ayı oldu. Kişi başına kullanılan su miktarı da 6 kat azaldı. Türkiye'nin birçok bölgesine kar yağmaması, kaygıların iyice artmasına yol açtı. İlkbahara yeni girdiğimiz mart ayının ilk haftasında yağışların yok denecek kadar az olması sadece barajları değil akarsu ve gölleri de vurdu. Türkiye'de ilk SOS veren bölge ise Konya ovası oldu. Daha önce Konya'da 20-30 metre derinlikten su çıkarken, şimdi 150 metrede bile su bulmak zorlaştı. Barajlarda ise doluluk oranı gözle görülür şekilde düştü. İstanbul'da barajların doluluk oranı ocak ayında yüzde 31.65, Ankara'da ise yüzde 18.18 oldu. Depremle sarsılan Türkiye'yi bu defa kuraklık sorunu bekliyor.SON yıllarda çekilmesi ile gündemden düşmeyen İznik Gölü'nde su seviyesinin kritik seviyeyi geçmesi herkese korkutmaya başladı. Drone ile çekilen görüntüler ve 8-9 yıl önce çekilen fotoğraflardaki noktaların bugünkü halleri de gölün seviyesini daha net ortaya koydu.