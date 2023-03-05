YSK 11 ilde incelemelerini tamamladı: Seçime engel durum yok

YSK'nın, deprem bölgesine gönderdiği heyet incelemelerini tamamladı ve "Seçimin yapılmasının önünde bir engel yok" görüşünü bildirdi. Buna paralel olarak hazırlıklar da başladı. Deprem nedeniyle ilini terk etmiş vatandaşın oyunu rahat bir şekilde kullanmasının sağlanması öncelikler arasına alındı.