Akşener’e vatandaşlar tepki gösterdi: Ülkeyi de böyle yönetir bunlar!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtması ardından gelişen siyasi manevralar sonrasında 6'lı koalisyon toplantısına katılması ve yaşanan olaylara dair vatandaşlar sosyal medyadan "tükürdüğünü yaladı" şeklinde yorumlar yaptı. Vatandaşlar "Bu bir rezalet! Seçilirlerse ülkeyi böyle mi yönetecekler?" diye tepki gösterdi. İşte sosyal medyada yer alan vatandaş tepkilerinden bazıları...

"ÜLKEYİ DE BÖYLE YÖNETİR BUNLAR!"

Eyüp Karadaşlı isimli sosyal medya kullanıcısı "Tarifi olmayan bir soytarılık. Eşi benzeri görülmemiş bir rezalet. Allah bunlara iktidar nasip etmesin... Ülkeyi de böyle yönetir bunlar!" ifadelerini kullandı.

"REZALET"

Adnan Hasanoğlu sosyal medya kullanıcısı ise "Memleketi paylaşmaya çalışıyorlar.. Formüle bak..! Neymiş? Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı Akşener 1. Cumhurbaşkanı yardımcısı, iki yetkili icracı Cumhurbaşkanı yardımcılığı için de Yavaş ve İmamoğlu önerisi iletilmiş. Rezalet" yorumunda bulundu.

"AKŞENER REZALET TACINI TAKTI"

Sosyal medyada tepkisini dile getiren Babür Kozanlı "Akşener rezalet tacını taktı. Şu an itibariyle bundan sonra hangi taçı almak için mücadele edecek göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİNBİR SURAT MERAL!"

Hatice Demir sosyal medya hesabından "Sayın Akşener kız evi naz evi'ne döndü... Ekrem Imamoğlu ve Mensur Yavaş,Meral Akşener'i ikna ziyareti etti. Binbir surat Meral siyaset değil rezalet, Millet ittifakı çöktü" dedi.

"TÜRKİYE BÖYLE REZALET GÖRMEDİ"

Taner Sağlam ise Türkiye'nin böyle bir rezalet görmediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti böyle bir rezalet görmedi.... Akşener Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

"MERAL AKŞENER TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALADI"

Sosyal medya kullanıcısı Osman Demir ise "Meral Akşener tükürdüğünü yaladı. Rezalet ikiyüzlü siyaset. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı sözü komik 7 adet cumhurbaşkanı yardımcısı koalisyon hükümeti halka sunuyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ölüm mu sıtma mı?" yorumunda bulundu.