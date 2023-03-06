Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Başkan Erdoğan, tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve tüm İslam âleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."