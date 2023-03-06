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Giriş Tarihi: 6.3.2023 23:53 Son Güncelleme: 7.3.2023 00:00

Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İslam aleminin Berat Kandilini tebrik eden Başkan Erdoğan, "Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Başkan Erdoğan, tüm İslam aleminin Berat Kandilini tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin ve tüm İslam âleminin, bu gece idrak ettiğimiz, Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum."

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Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
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