FETÖ firarisi Hakan Şükür’den Kemal Kılıçdaroğlu’na destek

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğunun duyurulmasının ardından FETÖ'cülerden de destekler gelmeye devam ediyor. Firari FETÖ'cü Hakan Şükür de, Pensilvanya'dan attığı tweet ile Kılıçdaroğlu'na destek olduğunu bildirdi.

'BÖLÜNÜRSEK YOK OLURUZ'

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bir bölüme yer vererek,

"Bölüşürsek tok oluruz

Bölünürsek yok oluruz (Yunus Emre)

Buyurun dostlar buyurun

Halil İbrahim Sofrasına..

İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırdedilmeyeceği 85 milyon insanımızın

Cumhurbaşkanı adayı Sn @kilicdarogluk

Hayırlı ve yolunuz açık olsun.." dedi.