Siyasette yeni Güneş Motel vakası! Çukurambar’da hiçbir zaman unutulmayacak koltuk pazarlıkları...

6'lı koalisyon Türkiye'deki kaos dolu siyaset günlerini daha iktidar olamadan yaşattı. Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, koltuk savaşlarına başlayan 6'lı koalisyon, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, Meral Akşener'in masadan kalkması ile dağıldı. İki partinin yöneticileri birbirlerine ağza alınmayacak hakaretlerle yüklenirken, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı pazarlığı sonucu Akşener ve İYİ Parti koalisyona döndü. İYİ Parti ile CHP arasındaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı pazarlıkları Çukurambar'da bir otelde yapıldı. Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş otelde pazarlıkları yaptı ve Akşener toplantıya katılma kararı aldı. Bu olay Güneş Motel vakasına benzer bir şekilde Türkiye tarihindeki yerini aldı.