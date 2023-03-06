Siyasette yeni Güneş Motel vakası! Çukurambar’da hiçbir zaman unutulmayacak koltuk pazarlıkları...

6'lı koalisyon Türkiye'deki kaos dolu siyaset günlerini daha iktidar olamadan yaşattı. Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken, koltuk savaşlarına başlayan 6'lı koalisyon, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, Meral Akşener'in masadan kalkması ile dağıldı. İki partinin yöneticileri birbirlerine ağza alınmayacak hakaretlerle yüklenirken, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı pazarlığı sonucu Akşener ve İYİ Parti koalisyona döndü. İYİ Parti ile CHP arasındaki Cumhurbaşkanı Yardımcısı pazarlıkları Çukurambar'da bir otelde yapıldı. Akşener, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş otelde pazarlıkları yaptı ve Akşener toplantıya katılma kararı aldı. Bu olay Güneş Motel vakasına benzer bir şekilde Türkiye tarihindeki yerini aldı.
ÇUKURAMBAR'DA KOLTUK PAZARLIĞI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu birbirlerine zehir zemberek ifadeler kullandıktan sonra Çukurambar'da bir otelde masaya oturdu.
Oteldeki pazarlıklarda, Akşener sıtmaya razı oldu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı koltuklarına Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı yerleştirilmesinin kabul edilmesi ile koalisyona döndü.
YENİ GÜNEŞ MOTEL VAKASI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki Çukurambar görüşmesi, Güneş Motel vakasını hatırlattı. Koltuk pazarlıkları sonucu Türk siyasi arşivine bir siyaset mühendisliği hatırası daha eklendi.
GÜNEŞ MOTEL VAKASI NEDİR?
Güneş Motel Olayı veya 11'ler Olayı, 1977 yılı sonunda, 1977 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet Partisi'nden milletvekili seçilen 11 vekilin partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesini ifade eden olay. Bu vekiller 5. Demirel Hükûmeti'ne verilen gensoruyu desteklemek, Bülent Ecevit'in kuracağı hükûmetin güvenoyu oylamasında destek vermek karşılığında Ecevit'in kuracağı 42. Türkiye Hükûmeti'nde ekseriyetle bakanlık görevi almıştır.
AKŞENER NE DEMİŞTİ?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Eğer masa ya da Kemal Bey, milletin talebine olur verirse hiç gurur yapmadan o masaya geri dönerim" demişti. Ancak Akşener, Cumhurbaşkanı Yardımcısı koltuklarının Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a verilmesi sonrası söylediklerini yutarak masaya döndü.