Son dakika: Altılı Koalisyon’un ’gizli’ ortağı HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek! Demirtaş’tan çağrı

Son dakika haberleri... Bir bilmeceye dönen Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı olacak isim sonunda duyuruldu. İki günlük büyük kriz yine ve yeni krizlere gebe bir metinle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile sonuçlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu süreçte özellikle HDP ile ilgili gösterdiği söylenen direnç ise ilginç bir noktaya evrildi. Akşener pes ederek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederken adaylık açıklamasında takındığı tavır dikkatlerden kaçmadı.