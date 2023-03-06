Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek! Demirtaş'tan çağrı
Giriş Tarihi: 6.3.2023 23:39 Son Güncelleme: 7.3.2023 00:03

Son dakika: Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek! Demirtaş'tan çağrı

Son dakika... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Koalisyon'un cumhurbaşkanı adayı olduğu duyuruldu. Bu kararın ardından HDP cephesinden üst üste destek ve ittifak açıklamaları geldi. Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'nu partilerine davet ederek açık ittifak mesajı verirken terör örgütü destekçiliği nedeniyle cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş da "Kılıçdaroğlu'nu HDP'ye bekliyoruz" mesajı paylaştı.

Son dakika: Altılı Koalisyon’un ’gizli’ ortağı HDP’den Kılıçdaroğlu’na destek! Demirtaş’tan çağrı

Son dakika haberleri... Bir bilmeceye dönen Altılı Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı olacak isim sonunda duyuruldu. İki günlük büyük kriz yine ve yeni krizlere gebe bir metinle Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile sonuçlandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bu süreçte özellikle HDP ile ilgili gösterdiği söylenen direnç ise ilginç bir noktaya evrildi. Akşener pes ederek Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ederken adaylık açıklamasında takındığı tavır dikkatlerden kaçmadı.

HDP'LİLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÜSTÜNE DESTEK!

Tüm bu yaşanan kaosun ardından HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kararlaştırılmasıyla birlikte üst üste destek niteliğinde açıklamalar geldi. HDP çevresi kendisine sık sık gül uzatan Kılıçdaroğlu'na bu kez açık açık yan yana duralım mesajları iletmeye başladı.

AÇIK İTTİFAK BEKLENTİSİ!

HDP'nin mevcut Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı çağrıda "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde bunları konuşmak için ziyaretini bekliyoruz." dedi. Sancar açık ittifak beklentisini de belirtti.

"KILIÇDAROĞLU'NU HDP'YE BEKLİYORUZ"

Terör örgütü PKK destekçiliği nedeniyle Edirne'de cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanır açıklanmaz sosyal medyadan dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Demirtaş, Mithat Sancar'ın da görselini paylaşarak "Sayın Kılıçdaroğlu'na hayırlı olsun diyoruz. Kendisini HDP'ye de bekliyoruz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

ŞİMDİ SIRA HDP İLE YAKIN TEMASTA

Bu yaşanlar sonrasında Kılıçdaroğlu'nun terör örgütü PKK ile bağını reddetmeyen ve her fırsatta bunu gözler önüne seren HDP ile daha yakın temas kuracağı konuşuluyor.

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Son dakika: Altılı Koalisyon'un 'gizli' ortağı HDP'den Kılıçdaroğlu'na destek! Demirtaş'tan çağrı
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