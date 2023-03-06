SON DAKİKA: CHP’li yazarlar Meral Akşener’i topa tuttu: Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır

"İYİ PARTİ'NİN HALİ İÇLER ACISI..."

Halk TV Yazarı Mehmet Tezkan, İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i ihanet etmek ile itham etti. Tezkan, "Kılıçdaroğlu'na mı ihanet etti? Hayır… Altılı Masa'ya mı ihanet etti?

Hayır… O halde kime ihanet etti? Altılı Masa'ya umut bağlayanlara ihanet etti. Muhalif seçmene ihanet etti. Türkiye değişmeli diyenlere ihanet etti. Daha ağırını söyleyeyim mi? Demokrasiye ihanet etti…" dedi.

Akşener'in demokrasinin çoğunluğa uyulması kuralını takmadığını ifade eden Tezkan sözlerini şöyle sürdürdü:

Altı kişiden beşi evet demişse demokrasinin kuralı içinden gelmese de kabul etmektir. Apartman yönetiminde bile kural budur. Neyse!... Söylenecek laf çok da dilin kemiğine başvuralım! Prof. Ersan Şen televizyonda 'cumhurbaşkanı adayı olabilirim' dedi. Akşener üzerine atladı! İYİ Parti'nin düştüğü hale bakın. İçler acısı!.."