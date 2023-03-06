SON DAKİKA: CHP’li yazarlar Meral Akşener’i topa tuttu: Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır

6'lı koalisyon adaylık konusunda bir mutabakata varamadı ve masa dağıldı. 5 lider Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'tamam' derken, Meral Akşener, 'Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun daha yüksek oy potansiyeli olduğunu ifade ederek, masaya sundu. Bu öneri, 5 lider tarafından reddedildi. Akşener, 'dayatma var' diyerek koalisyondan çekildi. Bunun üzerine CHP ile İYİ Parti arasında savaş başladı. CHP'yi destekledikleri açıkça bilinen yazarlar köşelerinden Akşener'i 'ihanet' ile suçladı. Akşener'e, 'fırıldak' benzetmesi bile yapıldı. İşte muhalif yazarların İYİ Parti ve Akşener ile ilgili kaleme aldığı çarpıcı ifadeler...
"İYİ PARTİ'NİN HALİ İÇLER ACISI..."
Halk TV Yazarı Mehmet Tezkan, İYİ Parti'yi ve Meral Akşener'i ihanet etmek ile itham etti. Tezkan, "Kılıçdaroğlu'na mı ihanet etti? Hayır… Altılı Masa'ya mı ihanet etti?
Hayır… O halde kime ihanet etti? Altılı Masa'ya umut bağlayanlara ihanet etti. Muhalif seçmene ihanet etti. Türkiye değişmeli diyenlere ihanet etti. Daha ağırını söyleyeyim mi? Demokrasiye ihanet etti…" dedi.
Akşener'in demokrasinin çoğunluğa uyulması kuralını takmadığını ifade eden Tezkan sözlerini şöyle sürdürdü:
Altı kişiden beşi evet demişse demokrasinin kuralı içinden gelmese de kabul etmektir. Apartman yönetiminde bile kural budur. Neyse!... Söylenecek laf çok da dilin kemiğine başvuralım! Prof. Ersan Şen televizyonda 'cumhurbaşkanı adayı olabilirim' dedi. Akşener üzerine atladı! İYİ Parti'nin düştüğü hale bakın. İçler acısı!.."
"BİR BÖLEN OLARAK TARİHE GEÇER"
Akşener'in önünde 3 seçenek olduğunu ifade eden Tezkan, Ersan Şen'in aday gösterilmesinin birinci yol olduğunu, bu durumun yaşanması halinde, 'Kazanacak aday' sözleri ile çelişeceğini belirtti. Tezkan, ikinci yolun Akşener'in aday olması olduğunu vurguladı, "Akşener Cumhurbaşkanı adayı olur. Bence bu saatten sonra başka çaresi yok. Bir bölen olarak tarihe geçmeyi kabul eder." dedi.
Tezkan, 3'üncü yolun ise aday çıkarmamak olduğunu belirtti, "Ne yani ben sizi Meclis'te iyi temsil ederim mi diyecek?" ifadeleri ile tepki gösterdi.
"HALKIN UMUTLARINA HANÇER SAPLADI"
Sözcü Gazetesi Yazarı Rahmi Turan da, Akşener'e tepki gösteren bir yazı kaleme aldı. Akşener'in iktidarın lehine hareket ettiğini ima eden Turan, Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimalinden korkanların Akşener'i etkilediğini ifade etti.
Turan, "Meral Akşener, halkın umutlarına acımasız bir hançer sapladı. 11 ilimizi yıkan korkunç depremden sonra Meral Hanım'ın yarattığı bu siyasi depremin etkilerinin uzun süre devam etmesi kaçınılamaz. Türkiye siyasetinde kartlar yeniden dağıtılacak" dedi.
"RÜZGARSIZ HAVADA DÖNEN FIRILDAĞIN MUTLAKA BİR ÜFLEYENİ VARDIR"
Sözcü Gazetesi'nin bir başka yazarı Deniz Zeyrek de, Meral Akşener'in masadan kalkmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Akşener'e sokaktan gelen bazı tepkileri köşesinde paylaşan Zeyrek, "Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır" ifadeleri ile Akşener'e dikkat çeken bir imada bulundu.
Erdoğan'ın seçimi 6'lı koalisyona karşı kaybedeceğini iddia eden Zeyrek, Akşener'i 'Can simidi' olmak ile suçladı.
"AKŞENER'E DÜŞEN TELEVİZYONDA CUMHURBAŞKANI ADAYI BULMAK GİBİ KOMİK DURUMLARA DÜŞMEK DEĞİL"
İYİ Parti'nin Ersan Şen ile adaylık için görüştüğü iddiaları üzerinden de Akşener'i hedef alan Zeyrek, "Akşener'e düşen TV programında Cumhurbaşkanı adayı bulmak gibi komil durumlara düşmek hiç değil. Akşener'e düşen milletin tepkilerine kulak asmak ve gereğini yapmaktır." ifadelerini kullandı.
"AKŞENER EN AKIL DIŞI YÖNTEME BAŞVURDU"
Halk TV Yazarı İsmail Saymaz, Akşener'in itirazlarında haklılık payı olduğunu ancak bunun masadan kalkmasını haklı çıkarmayacağını belirtti. Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ı aday göstererek CHP'nin iç işlerine karıştığını vurgulayan Saymaz, "Akşener en akıl dışı yönteme başvurdu" ifadelerini kullandı.
Akşener'in Saraçhane'de yaşananları Muharrem İnce'ye benzer şekilde takıntı haline getirdiğini ifade eden Saymaz şu ifadeleri kullandı:
Akşener, neden öfkesine yenik düştü?
Akşener, ceza verildiği gün İmamoğlu'nun aday gösterilmesini ve "Elinin Kılıçdaroğlu tarafından kaldırılmasını" istedi. Bu arzusu gerçekleşmediği gibi, Saraçhane'deki varlığı, Kılıçdaroğlu tarafından içişlerine müdahale olarak yorumlandı.
Akşener, haksızlığa uğradığına inandığı için, geçen yıl 14 Aralık'tan beri her konuşmasında sözü dönüş dolaşıp Saraçhane'ye getiriyordu.
Akşener'in Saraçhanesi, Muharrem İnce'nin anlatmaktan usanmadığı fakat hiç kimseyi ikna edemediği "O gece"si gibiydi.
Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında başlayan soğukluk depremde daha da katmerlendi. Akşener, Erdoğan'ı ararken, Kılıçdaroğlu'nun "Onunla hizalanmam" demesi, iki lider arasındaki mesafenin işaretleriydi.
İYİ PARTİ'DE METNİ KİM HAZIRLADI?
İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin GİK toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın parti içinde de tartışıldığını söyledi. Saymaz, "Akşener'in okuduğu metin GİK üyeleriyle önceden paylaşılmadı. Bugün İyi Partililer "O metni kim yazdı?" diye birbirine soruyor." diyerek dikkat çeken bir bilgiyi de paylaştı.