TOKİ projelerine MTA damgası

Deprem sonrası hayata geçirilecek TOKİ projelerinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) kilit rol oynayacak. TOKİ'nin konut yapmayı planladığı proje alanları önce MTA uzmanlarınca kontrol edilerek sahada diri fay hattı bulunup bulunmadığı kontrol edilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) önerdiği perlit madeni yatay mimariyle yapılacak yeni konutlarda harç olarak kullanılacak. Dünyadaki bilinen perlit rezervinin yüzde 74'ü Türkiye'de bulunuyor. Perlit, kil veya kalsiyum çimentosu ile bağlanmasıyla ise yüksek oranda yalıtım sağlayarak, yakıt tasarrufuna da katkı sunuyor, hafif olmasından dolayı binanın ölü yükünü azaltarak depreme karşı koruyor.