144 Neyin Numarası? ALO 144 Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

Alo 144 nolu telefon hattı ile pek çok vatandaş merak ettikleri konular hakkında bilgilendirme almaktadırlar. Büyük küçük pek çok insanın ihtiyaçlarını karşılayan bu hat Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na ait Sosyal Yardımlar hattıdır. İşte, 144 hakkında tüm detaylar…

144 Nerenin Numarası?

Alo 144 yoksul vatandaşlara en yakın noktadan hizmet sunabilmek amacıyla 27 Ekim 2009 tarihinde hizmete girmiştir. Ücretsiz olarak aranabilen Alo 144 sosyal yardıma ihtiyacı olan her vatandaşa yardımcı olmaktadır.

144 Hangi Durumlarda Aranır?

Alo 144 yardım hattı; gıda yardımı, kömür yardımı, sağlık yardımı, eğitim yardımı, barınma yardımı, doğum yardımı ve eşi vefat etmiş olan kadınlara yönelik konularda vatandaşlara destek vererek istek ve arzularını karşılamaktadır. Bunlar vb. konularda sorun yalayan tüm vatandaşlar bu hattı arayarak bilgilendirme alabilirler.