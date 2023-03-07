BBP Lideri Millet İttifakına Diyarbakır’dan seslendi

BBP (Büyük Birlik Partisi) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş depreminden etkilenen Diyarbakır'ı ziyaret ederek, çadır kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. Desteci, daha sonra HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileleri de ziyaret ederek, önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyaret sırasında 'Buradaki annelerin ve babaların acısı bizleri üzüyor' diyen Destici, "Biz her Diyarbakır ziyaretinde burada evlatları için mücadele eden ailelerle bir araya geliyoruz. Buradaki acı, gözyaşı, hüznü ortak duygularımız olarak görüyoruz. Onların acısına ortak olmak ve dindirmek için buradayız. Şuana kadar 39 kişi çocuklarına kavuştu. Dileğimiz tüm annelerin tamamının evlatlarına kavuşmasıdır. Askerimi, dağda, ovada, sınır ötesi ve sınır içinde gerekli mücadeleyi veriyor. Bu bölgede tüm yerlerde huzur var, bunu devam ettireceğiz. Anayasa süren kapatma davasını bir an önce sonuçlandırıp PKK'nın siyasi şubesinin faaliyetlerine son vermesi gerekiyor. Bu sadece bizim isteğimiz değildir. Anayasa mahkemesi eğer delil arıyorsa, ispat ve şahit arıyorsa gelip bu aileleri dinlesin. Yeteri kadar delil ve ispat bulabilir" dedi.

"BATSIN ÖYLE SEÇİM ZAFERİ"

Millet İttifakı'nın HDP ile birlikte harekât etmesine dikkat çeken Destici, şöyle konuştu: Bir seçime gidiyoruz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler, onunun cumhurbaşkanı adayı bizzat PKK'yı destekleyen açıklamalar yaparak, PKK'nın siyasi uzantılarıyla işbirliğine gidiyorlar. Bunu seçimi kazanmak adına yapıyorlar. Batsın öyle seçim zaferi. O şekilde seçimi kazanacaksanız hiç kazanmayın. Çünkü ne millete, ne devlete, ne ülkeye bir hayrı olmayacaktır. Onların desteğini aldığınız gün onun bedelini ve diyetini ödemek zorunda kalacaksınız. Bu bedel ve diyet belki siz olmayacaksınız. O siyasi parti genel başkanları ve yöneticilerine söylüyorum. Belki sizin çocuklarınız da diyet olarak bedel ödemeyecektir. Ama bu milletin, Diyarbakır'ın, Van'ın Kürt kardeşlerimizin çocukları bedel olarak ödeniyor. Onun için bu bedeli ister Kürt, ister Türk, ister Alevi ödetmeye kimsenin hakkı yoktur. Bunları ödetenlerin de sonuna kadar karşısında olacağımızı bilsinler. Hiç kimse PKK ve siyasi uzantılardan medet ummasın. Onların desteği ile seçim kazanma hayali görmesin."