Sadece faydan uzaklık değil sağlam zemin de çok önemli

Deprem bilimci, jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Kahramanmaraş depremlerinden sonra yeni kurulacak şehirler için faydan uzaklık meselesinin yanında zeminin de dikkatlice incelenmesi gerektiğini söyledi. Faydan uzaklığın önemli bir kriter olduğunu ancak bu kriterin yalnız başına pek bir şey ifade etmediğini dile getiren Üşümezsoy, Antakya'da fay kırılmadığını ancak yıkımın en fazla burada olduğunu hatırlattı. Üşümezsoy, "Faydan ne kadar uzaklaşsan da fay seni yakalar. Zemin kötü olursa yıkım ortaya çıkar. O nedenle faydan uzak, sağlam zeminde yapılacak yatay mimariye sahip yerleşkeler önemli" dedi. Üşümezsoy şöyle devam etti: "Fay zonundan ne kadar uzaklaşsan fay seni yakalıyor. Örnek Sisam'da fay vardı ama Bayraklı'yı yıktı. Kötüyse zemin yıkıyor. Demek ki faya uzaklıktan öte bir de zeminin ayarlanması gerekiyor."