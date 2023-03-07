Şehit Albay Adalıoğlu’nun emekliliğini dondurup deprem bölgesine gittiği ortaya çıktı

Bu süreçte kaza olmaması için hassasiyet gösterdiklerine işaret eden Çetin, "2 bin 100 saat uçuş yaptık, 600 tona yakın malzeme taşıdık, binlerce aracımız afet bölgesindeki kurtarma faaliyetine katıldı bir kaza olmasın diye hassasiyetle durduk ama maalesef kahraman arkadaşımı ebediyete uğurladık." diye konuştu.

Çetin, ülkenin birlik ve bütünlüğü, vatandaşın canını, malını korumak içi görevlerini yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Şehidimizin ruhu şad olsun, aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz, kahraman gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Ölmek var dönmek yok. Binlerce şehitte versek vatan için, millet için bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için, şehitlerimizin izinde yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Evli ve 2 çocuk babası Adalıoğlu'nun naaşı daha sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya uğurlandı.

Şehit albayın cenazesinin memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.