SON DAKİKA: CHP yandaşı yazar ’Kendi etti kendi buldu’ diyerek Akşener’i topa tuttu: Yüzü bu yüzden simsiyahtı...

"AKŞENER KENDİ ETTİ KENDİ BULDU"

Tezkan 12 maddelik bildirinin Meral Akşener'e büyük haksızlık olduğunu belirtti, "Ama kendi düşen ağlamaz diye bir söz vardır. Çukuru kendi kazdı, içine atladı, resmen intihar etti. Şimdi hayata dönsün diye kendine ve partisine serum bağlanmış halde dolaşıyor. Kendi etti kendi buldu." ifadelerini kullandı.

"KENDİ PARTİSİNDEN MİLLETVEKİLİ YAPTIĞI GÜLTEKİN UYSAL İLE AYNI KONUMA GELDİ"

Akşener'in yaptığı çıkış ve sonra arkasında duramayarak geri dönmesi ile her şeyini kaybettiğini ifade eden Tezkan, "2018 seçimlerinde listesinde yer vererek milletvekili olmasını sağladığı, '6'lı Masa'ya aldığı DP Genel Başkanı Uysal ile aynı konuma geldi.

Yüzü dün akşam bu sebeple simsiyahtı. Direnebilir, Millet İttifakı'na dönmez, kendi yolunda yürüyebilir miydi? İddia ediyorum; barajı geçemezdi." dedi.