SON DAKİKA: CHP’li gazeteci Yılmaz Özdil istifası sonrası CHP’lileri suçladı: Partinin parasına yazık kardeşim!

İYİ Parti'nin masadan kalkmadığını, masadan itildiğini söyleyerek CHP medyasındaki genel görüşün aksine bir tutum sergileyen Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, Sözcü TV'deki Genel Müdürlük görevini bırakmak zorunda kaldı. İstifa eden Özdil, bugün yaşananları köşesine taşıdı. Özdil, CHP'li bazı isimlerin parti kaynaklarını kullanarak aleyhine kampanya yürüttüğünü belirtti, "CHP'nin parasına yazık kardeşim." dedi. Özdil, Akşener'in masaya dönmesi sonrası tutumunun doğru olduğunu savunarak, "Akşener masayı dağıttı diyen akçeli gazeteciler, CHP yönetiminin adını kullanarak benim aleyhime linç kampanyası başlatanlar ne diyecekler şimdi?" ifadeleri ile tepkisini ortaya koydu.