STK’lardan ortak çağrı: Adıyaman’ı ana sanayi ayağa kaldırır

Asrındeprem felaketinde il genelinde 35 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğu Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkmasına yönelik önerileri sıralayan Sivil Toplum Kuruluşları (STK), ortak yaptıkları açıklamada kentin toparlanması ve il dışına göç edenlerin dönüşünü sağlamak için yapılması gereken önerilerini kamuoyu ile paylaştı. 15 STK'nın paydaşı olduğu açıklamalarda, ağır sanayi, ekonomi, turizm, tarım ve hayvancılık vurgusu yapıldı:Bursa Adıyamanlılar Derneği Genel Sekreteri Ergin Polat: Adıyaman'da insanımızı yaşatmak için tek ve en kestirme çözüm yolu ekonomiyi canlandırmaktan geçiyor. Bunun da öncelikli adımı kentte ana sanayi kurmak. Oyak Renault, Tofaş, Robert Bosch, Toyota, Hyundai, Ford Otosan gibi Marmara'ya konuşlanmış bu ana sanayi gruplarının yan sanayilerle birlikte 60-70 bin çalışan anlamına geliyor.Aziz Binzet - Çağdaş Adıyamanlılar Derneği ÇADAP Başkanı: Devletimizin öncelikle konut sorununu çözerek insanların barınma ihtiyacını karşılamasını bekliyoruz. Organize Sanayi'de bulunan ve hasar gören bütün fabrikaların hızlı bir şekilde devreye sokulması iş istihdamına katkı sunacaktır.Mehmet Şimşek - Kahtalılar Derneği Başkanı: Kentin sosyolojik durumuna uygun geleneksel yapılar inşa edilmeli. Tam kapsamlı tarım politikası ile üretici kooperatiflerini etkin bir şekilde harekete geçirmeliyiz. Tütün, badem, zeytin, gibi bölgeyi kalkındıracak üretici kooperatifleri kurulmalı. Turizmde bölgesinin tarihi dokusunun ön plana çıkarılarak Adıyaman merkezli turlar düzenlenmeli. Yıkılan otellerin yerine kentin dokusuna uygun güvenilir konaklama alanları yapılmalı.