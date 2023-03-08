157 Neyin Numarası? ALO 157 Nedir, Hangi Durumlarda Aranır ve Nerenin Telefonu?

157 vatandaşlara hizmet amacıyla kurulmuş kurumsal bir telefondur. Ülkemizde yaşayan yabancılar için kurulan 157 hangi durumlarda aranır? İşte, tüm detaylar…

157 Nerenin Numarasıdır?

157, İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi'ne bağlı olarak çalışan Yabancılar İletişim Merkezi(YİMER)'ne ait bir telefon numarasıdır. Türkiye'de yaşayan yabancılar için kurulan 157 nolu telefon Türkçe, Arapça, İngilizce, Rusça, Farsça ve Almanca olmak üzere 6 dilde hizmet vermektedir.

157 Hangi Durumlarda Aranır?

157 ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu kişilere hizmet vermek ve onlara yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. YİMER'in telefonu olan 157; vize, uluslararası koruma, oturma izni ve geçici koruma gibi konular ile ilgili ülkemizde yaşayan vatandaşların sorularına cevap vermektedir.