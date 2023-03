Afet bölgesinin kadın kahramanları

Asrın felaketinde kimisi göçük altından çıkardı, kimisi yaraları iyileştirdi, kimisi psikolojik destek, kimisi ise yardım malzemesi getirdi. 45 bini aşkın can kaybının yaşandığı 11 ili kapsayan asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Depremin ilk anından itibaren depremzedelere kanat geren, el uzatan kadın kahramanlar duygularını SABAH'a anlattı. Tek amaçları enkaz altından bir canlı daha kurtarmak olan gönüllü kadınlar, bu senenin 8 Mart Kadınlar Günü'nün kadın kahramanları oldu.Depremdenen çok etkilenen illerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremin ilk gününden beri gönüllü görev yapan pedagog Serap Özbey Sarı, 8 yaşındaki Yiğit'in ve annesinin sağ salim enkazdan çıkmasına vesile oldu. Yiğit'le kurduğu diyalog sayesinde şoka giren küçük çocuktan tepki alabilen ve bu sayede hem annesinin hem de Yiğit'in kurtulmasını sağlayan Sarı, hem Yiğit'e hem de annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söylüyor.Deprem enfazla 40 saniye sürer sanıyordukama ikinci dakikaya girmemizerağmen çok şiddetlisallanıyorduk. Deprem bittiktensonra bebekleri tek tekdışarıdaki ambulansa taşıdık.Üzerimizde ne varsa onlaraverdik.Kendiside depremzede olan Kızılay gönüllüsü Dicle Atılmış, depremde 28 akrabasını kaybetmiş olmasına rağmen sahada ihtiyacı olanlara el uzatmaya devam ediyor. Atılmış: Depremzede vatandaşlara bir tas sıcak çorba vererek içimdeki boşluğu dolduruyorum. Ailemin iyi olduğundan emin olunca o an bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim ve Kızılay'dan verilen görevle hemen depremzedelerin yanına koştum. Belki Adıyaman'a gidip kuzenlerimi enkazdan çıkaramadım ama burada bir bebeğe battaniye ulaştırdım, bir yaşlıya yemek verdim.Enkazdan çıkan insanlar, onları birkadının çıkardığımı gördüklerinde çok şaşırıyorlardı.Herkes o ağır enkazları kaldırıp atmaya gücümün yetmeyeceğinidüşünüyordu. Ama o an amacım can kurtarmakolduğu için o ağır enkazlar bana hiç de ağır gelmemişti.İnsanlar sağ çıktıktan sonra ekip arkadaşlarımlabirbirimize sarılıp daha da güçleniyorduk. Belkinormal zamanda kaldıramayacağım yüklerikolayca kaldırdım. Çünkü biliyordum kionların altında kurtarılmayı bekleyencanlar vardı.Ben bir sağlıkçıyım veo bölgede bana çok ihtiyacın olduğunubiliyordum. Hemen yola çıktıkve gücümün yettiği kadar yardımcıolmaya çalıştım. Bir haftasonra İstanbul'a döndüm. Dahasonra tekrar deprem bölgesinegitmek için çalıştığım özel hastanedenizin alamayınca işsizliğigöze alarak istifa ettim. Ne iş ne debaşka hiçbir şey umurumda oldu.Elbet bir şekilde iş bulurum. Amaileride vicdanımın rahat olması içinbölgede olmam ve yaraları sarmamgerekiyordu.GURBETÇİGülfem Zengin, deprem haberini alır almaz Fransa'dan yardım topladı ve TIR'ıyla tek başına yola koyuldu. 24 yaşındaki Zengin, 2.5 günde bölgeye intikal etti. Zengin, "Yine imkânım olsa, yine ihtiyaç olsa o yolu yine seve seve çekerim" diyerek paylaşıyor duygularını.