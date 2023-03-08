Afet bölgesinin kadın kahramanları

Asrın felaketinde kimisi göçük altından çıkardı, kimisi yaraları iyileştirdi, kimisi psikolojik destek, kimisi ise yardım malzemesi getirdi. 45 bini aşkın can kaybının yaşandığı 11 ili kapsayan asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından Türkiye tek yürek oldu. Depremin ilk anından itibaren depremzedelere kanat geren, el uzatan kadın kahramanlar duygularını SABAH'a anlattı. Tek amaçları enkaz altından bir canlı daha kurtarmak olan gönüllü kadınlar, bu senenin 8 Mart Kadınlar Günü'nün kadın kahramanları oldu.
ANNE ŞEFKATİYLE ENKAZDAN KURTARDI
Depremden
en çok etkilenen illerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremin ilk gününden beri gönüllü görev yapan pedagog Serap Özbey Sarı, 8 yaşındaki Yiğit'in ve annesinin sağ salim enkazdan çıkmasına vesile oldu. Yiğit'le kurduğu diyalog sayesinde şoka giren küçük çocuktan tepki alabilen ve bu sayede hem annesinin hem de Yiğit'in kurtulmasını sağlayan Sarı, hem Yiğit'e hem de annesine kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söylüyor.
KENDİMİ DEĞİL BEBEKLERİ DÜŞÜNDÜM
Depremde kendisini unutup prematüre bebeklere koşan kahraman hemşire Devlet Nizam:
Deprem en
fazla 40 saniye sürer sanıyorduk
ama ikinci dakikaya girmemize
rağmen çok şiddetli
sallanıyorduk. Deprem bittikten
sonra bebekleri tek tek
dışarıdaki ambulansa taşıdık.
Üzerimizde ne varsa onlara
verdik.
DİCLE YARALARI SARIYOR
Kendisi
de depremzede olan Kızılay gönüllüsü Dicle Atılmış, depremde 28 akrabasını kaybetmiş olmasına rağmen sahada ihtiyacı olanlara el uzatmaya devam ediyor. Atılmış: Depremzede vatandaşlara bir tas sıcak çorba vererek içimdeki boşluğu dolduruyorum. Ailemin iyi olduğundan emin olunca o an bir şeyler yapmam gerektiğini hissettim ve Kızılay'dan verilen görevle hemen depremzedelerin yanına koştum. Belki Adıyaman'a gidip kuzenlerimi enkazdan çıkaramadım ama burada bir bebeğe battaniye ulaştırdım, bir yaşlıya yemek verdim.
YÜKLERİ KOLAYCA KALDIRDIM
İtfaiyecilik 2'nci sınıf öğrencisi Arzu Aktaş, gönüllü olarak katıldığı arama kurtarma çalışmalarında sayısını hatırlayamadığı kadar canı enkazdan canlı kurtardı. Genç yaşında büyük hayatlar kurtaran Aktaş:
Enkazdan çıkan insanlar, onları bir
kadının çıkardığımı gördüklerinde çok şaşırıyorlardı.
Herkes o ağır enkazları kaldırıp atmaya gücümün yetmeyeceğini
düşünüyordu. Ama o an amacım can kurtarmak
olduğu için o ağır enkazlar bana hiç de ağır gelmemişti.
İnsanlar sağ çıktıktan sonra ekip arkadaşlarımla
birbirimize sarılıp daha da güçleniyorduk. Belki
normal zamanda kaldıramayacağım yükleri
kolayca kaldırdım. Çünkü biliyordum ki
onların altında kurtarılmayı bekleyen
canlar vardı.
İŞİNDEN İSTİFA ETTİ YARDIMA KOŞTU
Ambulans hemşiresi 22 yaşındaki Hilal Garip, depremin hemen ardından İstanbul'dan Hatay'a giderek depremzedelerin yardımına koştu. İzin alamadığı için istifa eden Garip:
Ben bir sağlıkçıyım ve
o bölgede bana çok ihtiyacın olduğunu
biliyordum. Hemen yola çıktık
ve gücümün yettiği kadar yardımcı
olmaya çalıştım. Bir hafta
sonra İstanbul'a döndüm. Daha
sonra tekrar deprem bölgesine
gitmek için çalıştığım özel hastaneden
izin alamayınca işsizliği
göze alarak istifa ettim. Ne iş ne de
başka hiçbir şey umurumda oldu.
Elbet bir şekilde iş bulurum. Ama
ileride vicdanımın rahat olması için
bölgede olmam ve yaraları sarmam
gerekiyordu.
TIR'IYLA 2.5 GÜN YOL YAPTI
GURBETÇİ
Gülfem Zengin, deprem haberini alır almaz Fransa'dan yardım topladı ve TIR'ıyla tek başına yola koyuldu. 24 yaşındaki Zengin, 2.5 günde bölgeye intikal etti. Zengin, "Yine imkânım olsa, yine ihtiyaç olsa o yolu yine seve seve çekerim" diyerek paylaşıyor duygularını.