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Giriş Tarihi: 8.3.2023 23:42

AK Parti'de 5 il başkanlığına atama

AK Parti'de Ağrı, Aksaray, Bartın, Kırklareli ve Van il başkanlıklarına atama yapıldı. Teşkilat Başkanlığı tarafında yapılan açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına başarılar dilendi

AA
AK Parti’de 5 il başkanlığına atama

AK Parti Teşkilat Başkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Ağrı İl Başkanlığına Orhan Güngör, Aksaray İl Başkanlığına Hamza Aktürk, Bartın İl Başkanlığına Yaşar Arslan, Kırklareli İl Başkanlığına Yunus Ercan Dağtaş ve Van İl Başkanlığına Emre Güray'ın atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi.

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AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
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