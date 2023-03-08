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Giriş Tarihi: 8.3.2023 09:49

CHP’li Milletvekilinden AK Partili Altındağ Belediyesi’ne teşekkür

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Hatay’da depremzedelere 3 öğün yemek ikramında bulunan AK Partili Altındağ Belediyesi’nin aşevini ziyaret ederek teşekkür etti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
CHP’li Milletvekilinden AK Partili Altındağ Belediyesi’ne teşekkür

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, depremin ilk anından itibaren Hatay Arsuz EXPO Alanı'nda depremzedelere yemek ikramında bulunan Altındağ Belediyesi'ne ait aşevini ziyaret etti. Belediye çalışanlarıyla bir süre sohbet eden Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arsuz EXPO Alanı'nda Ankara Altındağ Belediyesi'nin kurmuş olduğu ve yüzlerce kişiye üç öğün yemek dağıtılan aş evini ziyaret ettik. Bu destekler ile şehrimizi yeniden ayağa kaldırmak için tüm gücünü seferber eden belediyeler ile gönüllü çalışanlara sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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CHP’li Milletvekilinden AK Partili Altındağ Belediyesi’ne teşekkür
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