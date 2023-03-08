CHP’li Özgür Özel Kandil dilini örnek gösterdi: Bundan Türkiye kazanır

DEMİRTAŞ'IN O SÖZLERİ HALA HAFIZALARDA

Özel'in öve öve bitiremediği Demirtaş'ın karnesi teröre verdiği desteklerle dolu. Öyle ki bunu açıkca dile getiren Demirtaş bir mitinginde teöristbaşı Abdullah Öcalan için "Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz" demişti.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunduğu Demirtaş'ın o sözleri "Apo'nun heykelini dikeceğiz"

6-7 EKİM OLAYLARININ BAŞLAMASINA NEDEN OLDU

Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla başlayan Türkiye'nin toplumsal birlik ve beraberliğine yönelik son yılların en önemli provokatif olaylarından biri olan 6-7 Ekim olayları ise zihinlerdeki yerini halen koruyor. HDP'nin çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te YPG/PKK mensuplarının eğitildiği Kobani bahane edilerek Türkiye genelinde 35 ilde PKK/PYD yandaşları ülke çapında şiddet olaylarının yaşanmasına sebep oldu.