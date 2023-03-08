Demirtaş’ın Akşener’e önerdiği HDP’nin 11 maddelik tutum belgesinde skandal talepler!

DEMİRTAŞ'TAN AKŞENER'E AÇIK MEKTUP

Son olarak terör örgütü destekçiliği nedeniyle Edirne'de cezaevinde bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden bir 'Açık mektup' paylaşıldı. Mektubun hedefinde ise Meral Akşener vardı. 'Gelin birleşelim' mesajında Demirtaş, Akşener'e müzakere çağrısında bulundu ve "HDP'nin defalarca açıkladığı gibi müzakere başlıkları da Eylül 2021'de HDP'nin ilan ettiği 11 maddelik tutum belgesidir, öyle gizli kapaklı şeyler de değil." dedi.