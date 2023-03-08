Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında net mesajlar verdi: Bir kere satan yine satar

Adayımız belli, kararımız nettir. Millet 14 Mayıs'ta kesin hükmünü verecekMasada oturmayı beceremeyenlerin 85 milyon vatandaşa hizmet etmesi beklenemez"Kumar masası, noter masası" diyerek devirip yeniden o masaya oturanlar ilkesizdirBir kere satan yine satar, yine satacaktırMHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, koalisyondan ayrılan ve otel odasındaki görüşme ve pazarlık sonrası masaya geri dönen Akşener ile 6'lı Masa'ya zehir zemberek sözler söyledi:: Bir yıldır cumhurbaşkanı adayını yıpranmasın diye açıklamayıp bir günde toz duman olanlar ilkesizliğin canlı timsalleridir. Ortak aday anlayışı üzerinde uzlaşıp 24 saat bile geçmeden atılan imzayı inkâr edenler ilkesizliğin ana damarıdır. Bir yıl boyunca oturduğu eğri bacaklı masayı; kumar masası, şahsi hırsların masası, küçük hesaplar masası, noter masası, kuyruklu yalanlar masası diyerek önce devirip sonra zoru görünce tekrar oturanlar, ilkesizliğin ve yüzsüzlüğün numuneleridir.İttifak yaptığı partinin mensuplarını isyana çağırmak, ilkesizliğin ve siyasi ahlak eksikliğinin adeta fermanı değildir de nedir? Kazanamaz dediği cumhurbaşkanı adayının dönüp dolaşıp yanında hizalanmak ilkesizliğin daniskası değildir de nedir? Diğer yandan dayatmalara rıza gösterip, bu çirkinliğe onay verip masayı devirene tekrar sandalye sunmak çürümüş bir siyasetin ilkesizliği değil midir? Mahut belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönündeki baskılara boyun eğerek bu şahıslara hem oy veren vatandaşlarımıza hem de siyasetin ilke ve ahlakına suikast yapılmasına tamam demek esir edilmiş, yerin dibine geçmiş küçük bir siyaset çirkinliği değil midir?Makam ve mevki pazarlıklarıyla masaya geri oturan İP başkanı, söylediği ağır sözlerin altından nasıl kalkacak, insanımızın yüzüne utanmadan, sıkılmadan nasıl bakacaktır? Bir kere satan yine satar, yine satar, yine satacaktır.Masada oturmayı dahi beceremeyen, ortak bir siyasi planlama ve hedefte bile buluşamayanların 85 milyon Türk vatandaşına hizmet etmesi, ilkeli ve dürüst şekilde siyasi duruş göstermesi beyhude bir beklentidir. Zillet düşmüştür, Cumhur İttifakı'nın siyasi alternatifi de kalmamıştır.Siyaseti fitne kumkumasına, çadır tiyatrosuna, kavga ve kutuplaşma arenasına çeviren fırıldakların, U dönüşleriyle meşhur devşirmelerin tertiplerine itibar etmeyeceğiz.Cumhur İttifakı sadece seçim ittifakı değildir. Türkiye'yi hedef alan iç ve dış husumet cephesine karşı milli, ahlaki ve tarihi bir birlikteliğin ünvanıdır. Türkiye'yi küresel bir güç haline getireceğiz. Millet 14 Mayıs'ta hükmünü verecek, yeni bir demokrasi zaferiyle Türkiye Yüzyılı'nın parlak bir sayfası açılacaktır.Depremde hayatlarını kaybetmiş insanlarımızın ruhlarını muazzep etmemek için seçim müziği kullanmayacağız.