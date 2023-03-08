Emine Erdoğan, BM'de düzenlenen "İslam'da Kadın" oturumuna mesaj gönderdi

Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Birleşmiş Milletler'de (BM) Pakistan tarafından düzenlenen "İslam'da Kadın: İslam Dünyasında Kadınların Haklarını ve Kimliklerini Anlamak" başlıklı oturuma bir mesaj gönderdi.

Emine Erdoğan, İslam'da kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen konferansa bizzat katılım sağlamayı arzu ettiğini ancak 6 Şubat'ta üst üste meydana gelen iki büyük depremin Türkiye'yi derinden sarstığını, uluslararası dost ülkelerden gelen destekler ile hep birlikte yaraları sarmaya gayret ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, "Bu vesileyle, ilk günden bu yana destekleriyle Türkiye'nin yanında olan, bugün bu programın ev sahibi Pakistan başta olmak üzere, tüm dost ve kardeş ülkelere bir kez daha şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.