Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan’dan hadsiz tehdit! "AK Parti ve MHP'ye yaşama hakkı yok"

"MİLLETİMİZ BUNLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYECEK"

Yusuf Ziya Özcan'ın tehditler savurduğu tweetine yanıt ise AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'dan geldi. Cora, Özcan'a şu sözlerle yanıt verdi: "Millet ittifakı CB adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini açıklandıktan sonra bu ve bunun gibi hırsız sahtekar FETÖ'cüler cesaretlenip sağa sola tehdit savuruyorlar. Milletimiz bunların yüzünü güldürmeyecek. Bunun gibilere hiçbir zaman gün yüzü göstermeyecektir"