İşbirliğimizle beşeri bağlarımız güçleniyor

BruneiDarüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah'ı Ankara'da ağırlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Savunma sanayii, inşaat, tarım, turizm, sağlık, enerji, bilişim, İslami finans ile helal üretim alanlarında işbirliği imkânlarını değerlendirdik" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenledi.Erdoğan, özetle şunları söyledi: "Kıymetli kardeşimle bugün yaptığımız görüşmelerde işbirliğimizi ileriye taşıma kararlılığımızı teyit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirecek yatırım alanlarına ilişkin fikir teatisinde bulunduk. Savunma sanayii, inşaat, tarım, turizm, sağlık, enerji, bilişim, İslami finans ile helal üretim alanlarında işbirliği imkânlarını değerlendirdik. Kültür ve eğitim alanlarındaki işbirliğimiz beşeri bağlarımızı güçlendiriyor. Okçular Vakfımızın, büyükelçiliğimizin ve Yunus Emre Enstitü'müzün katkılarıyla Brunei'de Türk okçuluğu dersleri veriliyor. Türkçe kurslarına Bruneili kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Türk dizileri ve filmleri kardeşlerimizce yakından takip ediliyor. Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen gün daha da kuvvetleniyor.Görüşmelerimizde bu ziyarete vesile teşkil eden 11 vilayetimizdeki deprem felaketi üzerinde hassasiyetle durma imkânı bulduk. Ülke ve millet olarak yaşadığımız bu zor günlerde sultanlığının sergilediği bu dayanışmayı asla unutmayacağız." Brunei Sultanı Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah da halkı adına taziyelerini sunarak, "Yıkıcı depremler sonucu meydana gelen felaket sonrası Brunei elinden gelen yardımı sunmaya hazırdır. Ben eminim ki Türkiye bu trajediyi de atlatacak hatta daha güçlü hale gelecektir" şeklinde konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darüsselam Hükümeti arasında arşiv, eğitim, savunma sanayii, kültür ve diplomasi alanında 5 anlaşma imzalandı.