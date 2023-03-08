Haberler Gündem Haberleri Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
Giriş Tarihi: 8.3.2023 17:51 Son Güncelleme: 8.3.2023 17:59

Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sonrasında CHP grubundaki konuşmasının ardından Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi, Kılıçdaroğlu’nu mücahit ilan etti.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ’mücahit’ ilan etti

6'lı koalisyonda yaşanan krizin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı Saadet Partisi Genel Merkez binasının önünde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından önceki gün ilan edildi. Dün ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için CHP Meclis grubunda son konuşmasını gerçekleştirdi.

KILIÇDAROĞLU'NU MÜCAHİT İLAN ETTİ

Saadet Partisi GİK üyesi Ümit Çebi ise Kılıçdaroğlu'nun bu konuşması bitikten sonra Kılıçdaroğlu'nu mücahit ilan etti. Çebi, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sonrasında CHP grubundaki konuşmasının ardından sosyal medyadan şunları yazdı: "13. Cumhurbaşkanı adayı, sn. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında yaptığı veda konuşmasının sonunda hadi bismillah diyerek bitirdi. Geliyor Mücahid Kılıçdaroğlu."

NECMETTİN ERBAKAN'A 'MÜCAHİT' DENİYORDU

Türkiye'nin siyaset tarihinde unutulmaz bir isim olan milli görüşün lideri Necmettin Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki rolü nedeniyle 'Mücahit' ismiyle çağrılmaya başlanmıştı. Bu isim, Erbakan'ı sevenler tarafından da benimsenmiş ve "Mücait Erbakan" sloganları yurdun her yerine yayılmıştı.

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Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mücahit' ilan etti
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