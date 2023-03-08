Saadet Partili Ümit Çebi, Kemal Kılıçdaroğlu’nu ’mücahit’ ilan etti

NECMETTİN ERBAKAN'A 'MÜCAHİT' DENİYORDU

Türkiye'nin siyaset tarihinde unutulmaz bir isim olan milli görüşün lideri Necmettin Erbakan, Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki rolü nedeniyle 'Mücahit' ismiyle çağrılmaya başlanmıştı. Bu isim, Erbakan'ı sevenler tarafından da benimsenmiş ve "Mücait Erbakan" sloganları yurdun her yerine yayılmıştı.