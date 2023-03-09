AK Parti Kadın Kolları’ndan depremzede kadınlara anlamlı destek

AK Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından iki büyük depremin ardından depremzede ailelere güvenli barınma alanları oluşturulan Adıyaman'da kurulan Çadırkent'te yaşayan depremzedeler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde unutulmadı. Bu özel günde depremzedelere anlamlı destek AK Parti Kadın Kolları'ndan geldi. Depremzede kadınların yüzünü gülümsetecek hediyeler hazırlandı. 750 koli mutfak setinin yer aldığı hediye koliler deprem bölgelerinde bulunan çadırlar ve Adıyaman Çadırkent'e gönderilmek üzere AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünden tırlara yüklendi. AK Parti Kadın kolları ve AK Parti'li Milletvekilleri desteği ile oluşturulan 'Sıcak Sofralar tekrar Kurulsun' kampanyası ile depremzede kadınların yanında oluyor.
SICAK SOFRALARI EL BİRLİĞİYLE KURACAĞIZ
AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, bu anlamlı günde depremzede kadınların yanında olmaktan dolayı buruk bir mutluluk duyduğunu ifade ederek şu sözleri söyledi:
"Kıymetli teşkilat mensubu arkadaşlarımız bugün Ankara İl Teşkilatımızdan sıcak sofralar kampanyamızın sizlerin emeği ile gayreti ve heyecanıyla hazırlayan sıcak soralar kolilerimizi deprem bölgesine yolcu edeceğiz. Bu kampanyadaki amacımız deprem bölgesinde evleri yıkılan, her şeyleri enkaz altında kalan kadınların bütün bu arkadaşlarımız ve hepimiz uzunca süre 15-20 gün bölgedeydik. Çadırlarda gördüğümüz en büyük eksikliklerden biri kadınların kendi üstleriyle çıkmalarından kaynaklı, çadırda soba ve ısınma imkanı var ama hepimizin de özlemi olan o sıcak sofrayı tekrar kuracak gereçleri kalmamış. Tencereleri yok, çaydanlıkları yok, çay bardakları yok. Biz de istedik ki temel ihtiyaç malzemeleri, tabii ki evlerinin yerini asla tutmayacak şu an verdiklerimiz fakat en azından temel ihtiyaçları olan, sobanın üzerinde çaydanlığı kaynatabilecekleri, canlarının istediği yemekleri pişirebilecekleri ve oturup o çadırda ailece yiyebilecekleri, tencere çaydanlık tabak bardak kaşık çatal temel ihtiyaçlarını hazırlayalım istedik. Tekrar bir arada olmanın, tekrar aile olmanın, en önemli özelliği sofranın başında oturabilmek. Biz de istedik ki ilk adımı atalım, hediyelerimizi onlara ulaştıralım ve ilk yemeklerini gönderdiğimiz eşyalarla pişirsinler. Daha sonra konteyner kentler ve kalıcı konutlar verilmeye başlandığında bu eşyaların daha fazlası kendilerine ulaştırılacak. İlk o sıcak sofranın, mutfak gereçlerinin teşkilatlarımız kadın kolları kendi imkanlarımızla temin ettik."
UMUTLARIN YEŞERDİĞİ, ÇORBALARIN KAYNADIĞI MUTLU SOFRALAR
AK Parti kadın kolları olarak 70 ilde oluşturulan teşkilat ile birlikte seferber olunduğunu kaydeden Başkan Ayşe Keşir, "Şu an 70 ilimizde büyük bir heyecan var, 70 ildeki her teşkilat mensubu kardeşimiz, il ilçe teşkilatlarımız, milletvekillerimiz ve eşleri her biri büyük bir heyecanla o kolileri kendi imkanlarıyla aldılar, tedarik ettiler ve yerleştirdiler. Hatta küçük notlarda yazmışlar, iyi günlerde kullanın gibi. Bütün yüreklerini duygularını katarak, acıları paylaşmak ve yaraları sarmanın verdiği heyecanla bir de geleceğe yönelik bir umut daha filizlendirmek için yaptığımız kendi kişisel bütçelerimizle hazırladığımız koliler bunlar. Çok buruk bir heyecanımız var. Biz kadın kolları teşkilatı olarak 70 ildeki arkadaşlarımızı 11 deprem bölgesine düzenli programlarını gerçekleştirdik. Kendi araçlarından o an tedarik ettikleri malzemelerle illere gittiler. Bu vesileyle de sıcak sofralar kampanyası vesilesiyle illere sevkiyatlara başladılar. Bugün Ankara İl Teşkilatımızın Hatice Başkan nezaretinde hem il kadın kollarımızın hem de milletvekillerimizin yoğun desteği ile Ankara'da tırımızı yolcu edeceğiz. İstiyoruz ki umutların yeşerdiği, çorbaların kaynadığı, ailelerin bir arada olduğu o sıcak sofraları deprem bölgelerinde tekrar kurabilelim. Kadınların çocukların yaraları hafiflesin biraz merhem olabilelim istiyoruz. Bir kadın dayanışmasına istinaden onların sofralarında bir parça katkımız olsun, hızlıca inşallah oradaki yaraları hep birlikte saralım" ifadelerinde bulundu.
Keşir, sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün aynı zamanda 8 mart dünya emekçi kadınlar günü. Her yıl farklı etkinliklerimiz oluyordu, bu yıl arzu ettik ki deprem bölgesindeki kadın kardeşlerimizle dayanışmamızı daha güçlendirelim istedik. Bu tırı bugün çıkıyor olmasının böyle bir anlamı var. Bugün aynı zamanda birlikte deprem bölgesinden transfer edilen kardeşlerimizi sürekli ziyaret ediyoruz, sürekli sahadayız zaten ama bugün bütün o illerdeki kadınlarımızı teşkilatlarımız ziyaret edecek. Bazı illerimiz onlara etkinlik yapacak yemekler düzenleyecek. Bu vesileyle büyük Türkiye'yi inşa edeceğimiz emekçi kadınların kadınlar gününü kutluyorum. İnşallah deprem acısını unuttuğumuz, acıları yaraları sardığımız daha nice 8 martlara birlikte etkinlik yapmayı diliyorum."
Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun kampanyası kapsamında oluşturulan mutfak malzemelerinin yer aldığı 750 kolinin içerisinde; çaydanlık, tencere, tava, cezve, 6'lıçorba kasesi, 6'lı yemek tabağının yanı sıra 6'lı çatal, kaşık, kepçe, tahta kaşık, bıçak, su bardağı, çay bardağı, kahve fincanı, saklama kabı, sofra bezi, tuzluk gibi birçok malzeme yer alıyor.