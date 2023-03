AK Parti Kadın Kolları’ndan depremzede kadınlara anlamlı destek

UMUTLARIN YEŞERDİĞİ, ÇORBALARIN KAYNADIĞI MUTLU SOFRALAR

AK Parti kadın kolları olarak 70 ilde oluşturulan teşkilat ile birlikte seferber olunduğunu kaydeden Başkan Ayşe Keşir, "Şu an 70 ilimizde büyük bir heyecan var, 70 ildeki her teşkilat mensubu kardeşimiz, il ilçe teşkilatlarımız, milletvekillerimiz ve eşleri her biri büyük bir heyecanla o kolileri kendi imkanlarıyla aldılar, tedarik ettiler ve yerleştirdiler. Hatta küçük notlarda yazmışlar, iyi günlerde kullanın gibi. Bütün yüreklerini duygularını katarak, acıları paylaşmak ve yaraları sarmanın verdiği heyecanla bir de geleceğe yönelik bir umut daha filizlendirmek için yaptığımız kendi kişisel bütçelerimizle hazırladığımız koliler bunlar. Çok buruk bir heyecanımız var. Biz kadın kolları teşkilatı olarak 70 ildeki arkadaşlarımızı 11 deprem bölgesine düzenli programlarını gerçekleştirdik. Kendi araçlarından o an tedarik ettikleri malzemelerle illere gittiler. Bu vesileyle de sıcak sofralar kampanyası vesilesiyle illere sevkiyatlara başladılar. Bugün Ankara İl Teşkilatımızın Hatice Başkan nezaretinde hem il kadın kollarımızın hem de milletvekillerimizin yoğun desteği ile Ankara'da tırımızı yolcu edeceğiz. İstiyoruz ki umutların yeşerdiği, çorbaların kaynadığı, ailelerin bir arada olduğu o sıcak sofraları deprem bölgelerinde tekrar kurabilelim. Kadınların çocukların yaraları hafiflesin biraz merhem olabilelim istiyoruz. Bir kadın dayanışmasına istinaden onların sofralarında bir parça katkımız olsun, hızlıca inşallah oradaki yaraları hep birlikte saralım" ifadelerinde bulundu.