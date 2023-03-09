Firari FETÖ’cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti’yi normalleştireceğiz

"Sevgili arkadaşlarım, dostlarım, takipçilerim. Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte"

FETÖ'cülerin 'Bay Kemal' bayramı: Umudumuz Kılıçdaroğlu...