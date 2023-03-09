Firari FETÖ’cü Burak Çopur: Altılı masayı biz kurduk, HDP ve İYİ Parti’yi normalleştireceğiz

Altılı Koalisyon'un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığı adayı olarak açıklamasının ardından FETÖ'cüler büyük bir mutluluk yaşadı.
HAKAN ŞÜKÜR'DEN HALİL İBRAHİM SOFRASI MESAJI
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bir bölüme yer vererek, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerine yer vermişti. Şükür, sözlerinin devamında "İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun." demişti.
Almanya'daki Türkiye düşmanı kampanyaların başındaki isimlerden olan Çopur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: