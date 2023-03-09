Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Bir dönemin siyaset insanlarından olan Doğruyol Partisi'nin kurucularından TBMM eski Başkanı olan 90 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk, geçirdiği rahatsızlık sonucu Nişantaşı'ndaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama yapılmazken Cindoruk'u ziyaret eden işadamı ve arkadaşı Necmeddin Kocataş, "Cindoruk ile siyaset yapmıştık. Duyar duymaz hastaneye gelip ziyarette bulundum. Durumu iyiye gidiyor. Kendisiyle konuştuk sohbet ettik iyi olduğunu söyledi. O eski toprak kolay kolay pes etmez. Gayet sağlıklıydı" dedi.