İntikam iktidarı! AK Parti ve MHP seçmenine tehdide başladılar

Altılı koalisyonda yaşanan krizin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrasında muhalif cenahta ardı ardına tehdit dili kullanılmaya başlandı. Oyuncusu, siyasetçisi ve gazetecisi sosyal medya platformlarından AK Parti ve MHP seçmenlerine yönelik tehditler savurdu.

PAYZIN TEHDİT ETTİ: "SON 2 AY..."

HALK TV sunucusu Şirin Payzın da bu tehdit zincirine dâhil oldu. Payzın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti seçmenini 'troller' diyerek hedef aldı. Payzın, "Troller için de hazin durum. Son 2 ay.. Sonra uğraş dur.. Ben aslında para için yaptım de. Ailem CHP'li vallahi billahi diye anlat.. İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan. Zor yani" ifadelerini kullandı. Payzın'ın bu tehdit dilene vatandaşlardan tepki ise gecikmedi, birçok vatandaş tepki mesajı yazdı. Milat Gazetesi köşe yazarı Ufuk Coşkun ise Payzın'ın tehdit içerikli paylaşımını alıntılayarak "İşte vaat edilen demokrasi" yorumunda bulundu.

GELECEK'TEN YUSUF ZİYA ÖZCAN: "AK PARTİ+MHP İKTİDARINA YAŞAMA HAKKI YOK"

Cumhur İttifakı'na yönelik bir diğer tehdit ise Gelecek Partisi kurucu üyelerinden Yusuf Ziya Özcan'dan geldi.

Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sadece KHK'lılara yaptığınız zulümler ve aldığınız veballer sizi daima takip edecek ve bu alemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz. AK Parti-MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok! Hesap verme zamanınız yaklaşıyor" dedi. AK Partili ve MHP'lilerin yaşam haklarının olmayacağını ifade eden Özcan, sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında paylaşımını silmek zorunda kaldı.

OYUNCU YUNUS GÜNÇE: "15 MAYIS SABAHI RESMEN ÇÖPSÜNÜZ" DEDİ

Sosyal medyadan videolu paylaşım yapan oyuncu Yunus Günçe de tehdit furyasına katıldı. Twitter hesabından bir video yayınlayan Günçe 15 Mayıs sabahı trollerin çöp olacağını söyleyerek ağza alınmayacak küfürler savurdu. Troller ifadesine sığınarak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir gün sonrasında yani 15 Mayıs'ta trollerin hepsinin çöp olacağını ifade eden Günçe şunları söyledi: "Troller troller trolller. Troller Alman futbolcu. Bence artık siz kendinize başka işler bakın. Başka kariyerler planlayın çünkü artık buradan size ekmek çıkmaz. Konu kapandı iş bitti oğlum. Tabii matematik ortada! 15 Mayıs sabahı alayınız resmen çöpsünüz. Zaten çöpsüzünüz ya neyse. Yani ne yazarsanız yazın kime ne b.k atarsanız atın sonuca etki etmeyecek. Yani diyorum ki g...zünü yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz pazarda. Korsan taksici olun, Rusya ile fason penye işi yapın ya da p...k olun. Zaten şu an yaptığınız işten pek farklı değil. Aılışıksınız yani yadırgamazsınız. Hepinize yeni kariyeriniz de başarılar diliyorum. Troller troller troller..."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Bunun gibi birçok tehdit içerikli paylaşım sosyal medyanın gündeminde yer alırken tehdit söylemine karşı vatandaşlar da yine sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.