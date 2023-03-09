İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan’dan Meral Akşener’e cevap!

YARKADAŞ: AKŞENER DÖNDÜĞÜ MASADA DA KRİZ ÇIKARDI

Öte yandan CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde bomba bir iddiayı dile getirdi ve Akşener'in masaya döndüğü toplantıda da yine kriz çıkardığını söyledi. O toplantıda neler olduğuyla ilgili ise kamuoyunu tatmin edici bir cevap gelmedi.

Yarkadaş yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?

DAVUTOĞLU MÜDAHALE EDİNCE GERİ DÖNDÜ

Davutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.