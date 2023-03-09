Son dakika: İsveç ve Finlandiya ile NATO Toplantısı! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karagahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:
Kaygıları dile getirdik. Toplantımız olumlu bir havada gerçekleşti.
Atılan bazı adımlar memnuniyet verici, süreç henüz bitmedi.
Terörle mücadelede atılacak adımları takip edeceğiz.
Madrid'de imzalanan anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz.
Mesele Türkiye'nin güvenlik kaygılarının giderilmesi ile ilgili.
Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği adımlara bağlı.
Atılacak adımlarda gecikme olursa üyelik süreçleri uzar.
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