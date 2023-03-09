SON DAKİKA: İYİ Parti’de HDP tiyatrosu! Kılıçdaroğlu kimin adına görüşmeye gidecek?

6'lı koalisyonda tek gündem HDP ile yapılacak görüşme. CHP, DEVA, DP ve Gelecek Partisi görüşmeyi destekliyor. Saadet Partisi çekimser bir tavır sergilerken, İYİ Parti ise tiyatroyu andıran bir tavır sergiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin ardından, HDP bu durumdan büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi ve Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile HDP'nin görüşmesine karışmayacaklarını ancak masada HDP'nin olamayacağını söyledi. Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil." dedi. Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edeceğini duyururken, akıllarda tek bir soru var: Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile kimin adına görüşecek?