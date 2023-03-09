SON DAKİKA: İYİ Parti’de HDP tiyatrosu! Kılıçdaroğlu kimin adına görüşmeye gidecek?

6'lı koalisyonda tek gündem HDP ile yapılacak görüşme. CHP, DEVA, DP ve Gelecek Partisi görüşmeyi destekliyor. Saadet Partisi çekimser bir tavır sergilerken, İYİ Parti ise tiyatroyu andıran bir tavır sergiliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin ardından, HDP bu durumdan büyük memnuniyet duyduğunu bildirdi ve Kılıçdaroğlu'nu görüşmeye davet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile HDP'nin görüşmesine karışmayacaklarını ancak masada HDP'nin olamayacağını söyledi. Bunun üzerine HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil." dedi. Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edeceğini duyururken, akıllarda tek bir soru var: Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile kimin adına görüşecek?
6'LI KOALİSYONUN ADAYI: BAY KEMAL
6'lı koalisyon aday belirleme toplantısında dağıldı. 72 saatlik kriz sonrası Meral Akşener, "Kumar masası" dediği ittifaka zehir zemberek sözlerini yutarak geri döndü. Uzun ve tartışmalı geçen toplantı sonrası Meral Akşener de, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı yapılması şartı ile onay verdi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI HDP'Yİ MUTLU ETTİ
Kılıçdaroğlu isminin açıklanması ile HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ilk mesajını canlı yayında verdi. Sancar, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, kendisiyle genel merkezimizde konuşmak için ziyaretini bekliyoruz." dedi.
CHP'Lİ ÖZEL: HDP İLE GÖRÜŞÜLÜR
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Sancar'ın açıklamasına ilk yanıtı veren isim oldu. Özel, "Sayın genel başkan hiçbir partiyi ötekileştirmeden hepsini ziyaret edecek. HDP'yi de ziyaret edecek." dedi.
"HDP'YE BAKANLIK VERİLEMEZ DEMEM"
Özel, HDP'ye bakanlık verilmesi ihtimalini de gözardı etmedi. Özel, "HDP'ye bakanlık verilemez' demem. HDP seçimi kazanır bütün bakanlıkları da alır. HDP eşit bir parti." ifadelerini kullandı.
AKŞENER: CHP, HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR AMA ASLA MASAYA GETİREMEZ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP-CHP yakınlaşmasına nasıl tepki vereceği merak konusuydu. Akşener, Habertürk'te katıldığı yayında masada mçıkardığı kriz sonrası çok temkinliydi. Akşener, HDP konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Akşener, "CHP, HDP ile görüşebilir, bu net. Ama bize asla getiremez." dedi.
HDP EŞ GENEL BAŞKANI SANCAR: KILIÇDAROĞLU İLE MİLLET İTTİFAKI ADINA GÖRÜŞECEĞİZ
Akşener, CHP ile HDP'nin görüşebileceğini söylemiş ancak ittifak adına görüşülemeyeceğini ifade etmişti. Sancar ise resti çekti, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil." dedi.
KILIÇDAROĞLU: HDP'Yİ ZİYARET EDECEĞİM
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "HDP ile elbette görüşeceğim, ziyarette ne sakınca var?" ifadelerini kullandı.