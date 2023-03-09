SON DAKİKA: MHP’li Yalçın’dan İYİ Parti ve CHP’ye çok sert sözler: HDP ne isterse verecekler, şaklabanların ensesindeyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6'lı koalisyona geri döndükten sonra CHP'nin HDP ile görüşmesine de razı olan Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Akşener'in çaresiz bir halde olduğunu ifade eden Yalçın, CHP'ye ve 6'lı koalisyona da ateş püskürdü.

"PKK'NIN SİYASİ UZANTISINA NE İSTERLERSE VERECEKLER"

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Gelinen noktada şimdi zillet ittifakı, HDP'ye her zamankinden daha çok muhtaç. HDP'nin açık desteğini almadıkça CHP ve bağlaşıklarının yarışta olması mümkün değil. Bu yüzden PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler.