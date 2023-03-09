SON DAKİKA: MHP’li Yalçın’dan İYİ Parti ve CHP’ye çok sert sözler: HDP ne isterse verecekler, şaklabanların ensesindeyiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 6'lı koalisyona geri döndükten sonra CHP'nin HDP ile görüşmesine de razı olan Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi. Akşener'in çaresiz bir halde olduğunu ifade eden Yalçın, CHP'ye ve 6'lı koalisyona da ateş püskürdü.
"PKK'NIN SİYASİ UZANTISINA NE İSTERLERSE VERECEKLER"
Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
Gelinen noktada şimdi zillet ittifakı, HDP'ye her zamankinden daha çok muhtaç. HDP'nin açık desteğini almadıkça CHP ve bağlaşıklarının yarışta olması mümkün değil. Bu yüzden PKK'nın siyasi uzantısına ne isterse verecekler.
"AKŞENER, OKYANUS ÖTESİNİN MÜDAHALESİ İLE PAŞA PAŞA MASAYA DÖNDÜ"
Bu arada İP M. Meral Akşener, dar alanda kısa paslaşmalardan gol yedi. Okyanus ötesinin müdahalesi ile paşa paşa zillet masasına geri döndü. Millet nezdinde zaten mahdut olan inandırıcılığını büsbütün yitirdi.
"TAM BİR ÇARESİZLİK"
Meral Akşener'in düştüğü acınası vaziyet, ilkeli görünen ilkesizlik. Hazmedilmiş görünen midesizlik. Nereden baksan tutarsızlık. Kazanamayacak aday diye diye sonunda yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılmak, tam bir çaresizlik.
"CHP İLE KUYRUĞUNA BAĞLADIĞI ŞAKLABANLARIN ENSESİNDE OLACAĞIZ"
Seçim kazanmak için yüzlerce askerimizin polisimizin, binlerce sivil vatandaşımızın katili PKK'nın siyasi kanadı olan HDP'yi cici ve demokrat göstermeye çalışan CHP ile kuyruğuna bağladığı şaklabanların ensesinde olacağız.
"ÇİRKİN NİYETLERİNİZİ MİLLETİMİZE GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Özgürlük, adalet ve insan hakları gibi kavramların arkasına teröristleri saklamaya çalışan sahte demokrasi şampiyonlarının ikiyüzlü ve çıkarcı politikalarını ifşaya devam edeceğiz.
Deprem felaketinin yaraları henüz tazeyken, 11 ilimizdeki enkazların çoğu henüz kaldırılmamışken, bütün mesailerini seçim sevdasına ayıran duygu, sevgi ve merhamet yoksunlarının çirkin niyetlerini milletimize anlatmaya devam edeceğiz.