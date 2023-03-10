AK Parti ve MHP seçmenine tehdit

6'LI Masa'nın zincirleme krizlerin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında mutabakata varmasının ardından muhalif kesim, AK Parti ve MHP seçmenlerine yönelik tehditler savurdu. Firari FETÖ'cüler sevinç gösterilerine başladı. Gelecek Partisi kurucu üyesi Yusuf Ziya Özcan: "Sadece KHK'lılara yaptığınız zulümler ve aldığınız veballer sizi daima takip edecek ve bu âlemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz. AK Parti-MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok! Hesap verme zamanınız yaklaşıyor." Halk TV sunucusu Şirin Payzın: "Troller için de hazin durum. Son 2 ay. Sonra uğraş dur. Ben aslında para için yaptım de. Ailem CHP'li vallahi billahi diye anlat.İsim benzerliği, hesabımı çalmışlar falan. Zor yani." Oyuncu Yunus Günçe: "Troller troller troller. Troller Alman futbolcu. Bence artık siz kendinize başka işler bakın. Başka kariyerler planlayın. Çünkü artık buradan size ekmek çıkmaz... 15 Mayıs sabahı alayınız resmen çöpsünüz. Zaten çöpsünüz ya neyse. Yani ne yazarsanız yazın kime ne b..k atarsanız atın sonuca etki etmeyecek. Yani diyorum ki g...nüzü yırtsanız olmayacak. Limon satabilirsiniz pazarda. Korsan taksici olun, Rusya ile fason penye işi yapın ya da p...k olun..." FETÖ'ye ait kapatılan Zaman gazetesi yazarlarından Şahin Alpay: "Umarım 14 Mayıs 2023 gecesi birleştiren politikanın kazandığını göreceğiz. Umudumuz Kılıçdaroğlu." -