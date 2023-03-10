Çocukları sevindirdi vatandaşla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden işadamı Kemal Coşkun'un cenaze törenine katıldı. Fatih Camii'nde dün öğle vakti kılınan cenaze namazında Erdoğan, bir dönem muhasebeci olarak yanında çalıştığı Coşkun Et ve Et Mamulleri kurucusu işadamı Kemal Coşkun'un tabutuna omuz verdi. Erdoğan, törenin ardından cami çevresinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı ekiplerince çocuklara oyuncak dağıtıldı.Erdoğan, camiden çıktıktan sonra Kadınlar Pazarı olarak anılan bölgede yer alan Divan Çay Evi Ocağı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Çay evinin sahibi Murat Aşçı, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etmek istediğini hatta yolunu bile kesmeyi düşündüğünü söyledi. Aşçı, "Kendisi bizim eniştemiz, biz Siirtliyiz. Niyetimiz halismiş ki kendisi durdu yanımıza geldi. Biz onu Allah rızası için seviyoruz" dedi. Hal hatır sorduğunu, nar ve portakal suyu karışık meyve suyu içtiğini söyleyen Aşçı, ardından çay ikram etik, çayımızı da içti" diye konuştu. Siirt'ten konuştuklarını aktaran Aşçı, Siirt'i kastederek "HDP'den kurtulun" dedi. Aşçı, "Burası Reis'i sevenlerin muhabbet yeridir, bizim muhabbetimiz onu buraya çekti" ifadelerini kullandı.